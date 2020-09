Sundern: Live-Ticker zur Bürgermeister-Stichwahl

Sundern. Unsere Zeitung präsentiert zur Bürgermeister-Stichwahl in Sundern einen Live-Ticker. Lesen Sie hier, was passiert.

Hier sind sie immer auf dem neuesten Stand, was bei der Stichwahl in Arnsberg und Sundern passiert:

10.50 Uhr: Kandidat Klaus Rainer Willeke ging in seinem Heimatort im Kindergarten in Hagen zur Wahl. In „seinem“ Stimmbezirk Hagen/Wildewiese holte er vor zwei Wochen 73,17 Prozent der Stimmen - so viele wie in keinem anderen Wahllokal. Sein Konkurrenz Georg Te Pass (CDU) erzielte sein bestes Ergebnis vor zwei Wochen in Hövel mit 48,39 Prozent. In 25 von 29 Stimmbezirken lag Klaus Rainer Willeke am 13. September vorne.

​Klaus Rainer Willeke: Bürgermeisterkandidat gab seine Stimme am Sonntag in Hagen ab. Foto: Christine Hellwig

10 Uhr: Aufgerufen zur Wahl in Sundern sind zur Bürgermeister-Stichwahl rund 23.000 Wahlberechtigte. Vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung bei den Bürgermeisterwahlen bei 61,43 Prozent. Viele Sunderner haben schon vorab per Briefwahl gewählt - rund 7000 Menschen haben so ihre Stimme schon abgegeben. Die höchste Wahlbeteiligung vor zwei Wochen gab es bei der Bürgermeisterwahl vor zwei Wochen im Stimmbezirk in Allendorf mit über 80 Prozent.

8.45 Uhr: Bereits seit 7.30 Uhr ist Sebastian Held im Wahllokal als Wahlhelfer im Einsatz. Der Polizist und Fußballer erfüllt damit einmal mehr seine „Bürgerpflicht“. Er aber wird sicher den einen oder anderen Kaffee brauchen. Er kam nämlich nach einer 42-Stunden-Schicht am Tagebau Garzweiler direkt vom Dienst ins Wahlbüro.

8 Uhr: Seit 8 Uhr sind die Wahlokale in Sundern geöffnet. Zur Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters stehen Klaus Rainer Willeke und der für die CDU ins Rennen gehende Georg Te Pass. Beide hatten sich in der „ersten Runde“ vor zwei Wochen durchgesetzt. 47,19 Prozent der Stimmen gingen da an Klaus Rainer Willeke, während Georg Te Pass auf 29,05 Prozent der abgegebenen Stimmen kam. Amtsinhaber Ralph Brodel (12,46%) und Herausforderer Serhat Sarikaya (Bürger für Sundern/11,29 Prozent) waren abgeschlagen.

In der vergangenen Woche haben sich beide Kandidaten noch einer Web-Podiumsdiskussion unserer Zeitung gestellt und ihre Positionen geschärft.