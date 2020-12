Sundern: Oberwichtel ist geheime Schaltzentrale in Agentur

Sundern/Suttrop. Ausfallen lassen war ein Tabu. Deshalb wird die Agentur Mues + Schrewe mit Standorten und Sundern und Suttrop digital feiern.

„Uns war klar, dass wir trotz Corona etwas zum Weihnachtsfest und Jahresende mit allen Mitarbeitern machen wollen“, sagt Gisbert Scheffer, Geschäftsführer der Agentur Mues + Schrewe mit Sitz an der Sunderner Hauptstraße und in Suttrop. Aber wie? „Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, da es ja ein Präsenztreffen der beiden Büros nicht geben kann.“

In den Vorjahren sei ein Treffen in der Agentur und ein anschließendes Essen in einem Restaurant immer gesetzt gewesen, berichtet Scheffer unserer Zeitung. „Wir wollten die Sache auch nicht verschieben, das macht keinen Sinn. Niemand weiß, was im Januar ist.“

Und so kam man schnell auf eine digitale Weihnachtsfeier am letzten Arbeitstag, 18. Dezember. Über die Plattform Go-To-Meeting“ werden knapp 30 Mitarbeiter der Agentur an den beiden Standorten und auch aus dem jeweiligen Homeoffice an der Videokonferenz teilnehmen.

Auch Grußworte

Die Internetplattform „Go-To-Meeting“ biete da eine stabile Schalte, verraten die Agenturmitarbeiter, die

schon lange mit den diversen digitalen Möglichkeiten arbeiten. „Natürlich wird es wie sonst auch einige Grußworte der Geschäftsführer geben, auch einen Rückblick und einen Blick in die Zukunft“, sagt Gisbert Scheffer. In der jetzigen besonderen Situation wolle man nah bei den Leuten sein, und deshalb wolle man die Weihnachtsfeier auch nicht ausfallen lassen.

So kommt es dann zum ersten digitalen Wichteln in den beiden Standorten der Agentur: „Ganz klar zu den Vorgaben gehört: Es soll auch kein Schrottwichteln sein“, sagt der Chef. „Eben ein klassisches Wichteln untereinander.“ Und da kommt nun Julia Bankstahl ins Spiel. Die Projektmanagerin bei Mues + Schrewe ist so etwas wie der Oberwichtel in diesem Advent. Aber nicht nur: „Jeder Mitarbeiter hat die Aufgabe, seinen Arbeitsplatz oder seinen Platz im Homeoffice weihnachtlich für diese Videokonferenz zu dekorieren.

Jeder muss selbst gestalten

„Wie man das macht, das überlassen wir jedem selbst“, meint Gisbert Scheffer, ist aber schon jetzt gespannt, was da am 18. Dezember so alles zu sehen sein wird.

Das digitale Wichteln und vor allem das Auspacken vor laufender Kamera organisiert Julia Bankstahl in den vergangenen Tagen: „Uns war vor allem der Team-Gedanke und am 18. Dezember das Team-Erlebnis wichtig“, beschreibt sie im Telefongespräch die Intention, die man in der Geschäftsleitung hatte. In den vergangenen Monaten seit März habe man sich fast nie richtig gesehen, da sei der Wunsch schon groß, irgendetwas gemeinsam zu machen.

Geheimnisträgerin

Wichtel-Obfrau Julia Bankstahl hat sich dazu etwa besonderes ausgedacht, denn sie ruft zum ganz geheimen Wichteln auf. „Jeder kauft ein Geschenk im Wert von 10 Euro und verpackt es schön.“ Zen-traler

Foto: Manuela Nossutta / Funkegrafik NRW / Arnsberg Logo Weihnachten

Sammelpunkt sind dann die Agentur-Standorte in Sundern oder Suttrop: „Der Weg ist egal, wenn nicht anders möglich, auch mit der Post.“ Und dann wird Julia Bankstahl erst richtig zur Geheimnisträgerin: „Nur ich weiß, wer bei uns wen beschenkt.“ Sie habe da schon Vorsorge getroffen, dass alles geheim bleibe, versichert sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Das einzige, was offen auf der Hand liegt, ist der Absender. Und in Kürze sorgt der Oberwichtel dann dafür, dass das richtige Paket an den Mann oder die Frau gelangt: „Dann geht das Paket per Kurier an den zugedachten Standort. Wichtig ist mir, damit die Spannung bleibt, dass jeder das Paket, das ihn erreicht, bis zum 18. Dezember verschlossen lässt.“

Lange Liste

Und dann kann es losgehen: Das erste digitale Wichteln kann starten. Wer als erster sein Paket vor den Augen und laufenden Kameras aller Kollegen öffnet, das weiß auch nur Julia Bankstahl: „Ich habe die Liste fertig.“ Dazu wird es auch Musik geben. Schon seit einigen Wochen wurde die Agentur-Playlist mit den schönsten Weihnachtsliedern zusammengestellt. „Last Christmas“ dürfte dabei sein, wetten?