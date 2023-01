Sundern: Wohnhaus in der Silvesternacht abgebrannt

Sundern. Ein Haus im Weißdornweg ist nach einem Brand derzeit nicht mehr bewohnbar, die Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden.

In Sundern geriet in der Silvesternacht im Weißdornweg gegen 01 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Holzkonstruktion einer überdachten Terrasse, ähnlich eines Carport, in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf das angrenzende Wohnhaus über. Der Hauseigentümer bemerkte den Brand erst, als der Strom ausfiel und die Gebäuderückseite bis zum Dach in Flammen stand. Ein eigener Löschversuch des Eigentümers scheiterte. Alle Bewohner des Hauses konnten das Haus unverletzt verlassen.

Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand um 01.45 Uhr vollständig löschen. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar, die Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden- die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

