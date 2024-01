Sundern: Zustimmung zu Kundgebung für Vielfalt immer breiter

So sieht das Plakat zur Kundgebung „Für Demokratie und Vielfalt-gegen Rechtsextremismus und Ausgrenzung“ aus.

Sundern Veranstaltersprechen von „größter Kundgebung der Geschichte“, zählen immer mehr Unterstützer und rufen weitere dazu auf mitzumachen.

Am Freitag, 2. Februar 2024 wird Sundern die wahrscheinlich größte Kundgebung seiner Geschichte erleben. Immer mehr Einzelpersonen, Vereine und Unternehmen unterstützen den Aufruf „Für Demokratie und Vielfalt – gegen Rechtsextremismus und Ausgrenzung!“ Das berichtet für das Aktionsbündnis für Demokratie und Vielfalt, Irmgard Harmann-Schütz in einer Mitteilung.

Um 17 Uhr werden sich auf dem Franz-Josef Tigges-Platz Vertreterinnen und Vertreter verschiedenster Organisationen in unterschiedlicher Art und Weise klar positionieren. Mit Live-Musik und Gedichten, in Statements und Interviews werden sie sich aus dem jeweiligen Blickwinkel gegen den erstarkenden Rechtsextremismus, für Demokratie und Vielfalt einsetzen. Schützenbrüder, Kirchenvertreter, Kulturschaffende, Jugendliche, Migrantinnen, Sportvereine, Vertreter von Unternehmen und die Parteien in Sundern beziehen dann Position.

„Starkes Zeichen aus dem Sauerland“

Auf der Homepage www.sundern-ist-Vielfalt.de können sich Interessierte in die Liste der Unterstützer eintragen. Dies ist bereits über 180 mal geschehen – und es werden täglich mehr. Das Aktionsbündnis bittet alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung bunte, fantasievolle Plakate mitzubringen. Gleichzeitig finden Demonstrationen in Brilon und Arnsberg statt, was die Veranstalter als „ein starkes Zeichen aus dem Sauerland“ werten.

