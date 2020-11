Sunderner haben die meiste Kohle im Sauerland

Gebe es Entenhausen nicht, würde Dagobert Duck wohl erwägen, nach Sundern zu ziehen, denn dort wohnen die reichsten Leute im Hochsauerland.

Das verraten die Zahlen zum Primäreinkommen und zum „verfügbaren“ Einkommen, die „IT NRW“ kürzlich für alle 396 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht hat. Dabei unterscheiden die Statistiker aus Düsseldorf zwischen Einkommen aus Erwerbstätigkeit und Vermögen (das sogenannte „Primäreinkommen); und dem Einkommen, das für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht, sprich, das „verfügbare“.

Indikator für die finanziellen Verhältnisse Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen Statistiker die Einkommenssumme (Arbeitnehmerentgelt und Einkommen aus selbstständiger Arbeit und Vermögen), die nach Einkommensumverteilung, also abzüglich Steuern und Sozialabgaben und zuzüglich empfangener Sozialleistungen, durchschnittlich für Konsum- und Sparzwecke bleibt. Dieser Wert ist als Indikator für die finanziellen Verhältnisse der Bevölkerung in den jeweiligen Kommunen zu verstehen.

Im Jahr 2018 verfügte jeder Einwohner in Sundern rein rechnerisch über ein durchschnittliches Primäreinkommen von 37.136 Euro – „verfügbar“, sprich: auf der Tasche, hatte jeder Sunderner 31.275 Euro. Auf dem zweiten Wert basiert das NRW-Ranking, bei dem die Röhrstadt landesweit auf dem siebten Platz landet; und im HSK mit Abstand die Nummer eins ist.

Arnsberg hingegen rangiert deutlich weiter hinten – liegt im vorderen NRW-Mittelfeld. 28.258 Euro „Primär“ und 23.696 Euro „verfügbar“ wurden 2018 ins Portemonnaie jedes Arnsbergers gespült, das bedeutet Position 140 in NRW.

Steuerrecht verzögert Aktualität

Apropos „2018“: Leider sind die jetzt präsentierten Zahlen des statistischen Landesamtes nicht taufrisch, wohl aber die frischesten auf dem Markt. Das hat u.a. steuerrechtliche Gründe. Und darum sind die „aktuellen“ Zahlen zu den Einkommensmillionären – Dagobert Duck lässt grüßen – in unserem Bundesland noch älter, stammen aus dem Jahr 2016. „Diese Zahlen können erst etwa vier Jahre später veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden frühestens nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden“, heißt es dazu aus der Landeshauptstadt. Schauen wir trotzdem mal:

„Millionärsdichte“

Wie das Durchschnittseinkommen schon vermuten lässt, ist auch die „Millionärsdichte“ zwischen Röhr und Sorpe hoch – wurde im Landesdurchschnitt für das Jahr 2016 eine Quote von 3,0 (2015 waren es 2,7) Millionären pro 10.000 Einwohner ermittelt; liegt diese Quote für Sundern mit 10,4 (9,2) deutlich über NRW-Schnitt. Landesweit rangiert die Röhrstadt auf Rang vier (2015 war es noch Rang zwei). Unter den (in 2016) rund 28.000 Röhrstädtern gab es 29 Millionäre (2015 waren es 26 Millionäre bei 28.166 Einwohnern).

Eine Zahl, die Arnsberg mit 32 (2015 waren es sogar 37) „Millionarios“ knapp toppen kann; allerdings „versteckt“ unter knapp 74.000 Einwohnern, woraus sich eine Quote von 4,3 (5,0) je 10.000 Einwohnern und Platz 73 (2015 Rang 43) in Nordrhein-Westfalen ergibt. Die höchste Millionärsdichte aller 396 NRW-Kommunen hatte Ende 2016 übrigens Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss mit einer Quote von 16,9 je 10.000 Einwohner (2015: 14,9); gefolgt von Herdecke im Ennepe-Ruhr-Kreis mit 11,0 (2015: 8,8) und Roetgen in der Städteregion Aachen mit 10,5 (2015: 7,0). Düsseldorf lag als erste Großstadt auf Platz zwölf mit einer Quote von 7,6 (2015: 7,3).