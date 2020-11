Sunderner Profi gibt Tipps für starke Teams im Homeoffice

Homeoffice – für die einen ein Traum, für die anderen nicht mehr als eine Notlösung. Nach vielen Monaten Arbeit zuhause fehlt vielen Menschen der Kontakt zu den Kollegen, der kleine Plausch an der Kaffeemaschine ist virtuell schwer nachzuahmen. Das kennt auch Sven Schneider, der mit seinem Partner Mark Stelter zugleich das Outdoorzentrum Mosaik als auch die Organisationsberatung Sumo leitet.

In lockerer Runde mit Kollegen und Kunden zusammenzukommen, das war ein fester Bestandteil seines Arbeitsalltags vor Corona. „Die Kulisse am Sorpesee lädt zu einem gemeinsamen Feierabendgetränk einfach ein. Das fehlt“, sagt Schneider.

Videokonferenzen gehören auch für Sven Schneider selbst zum neuen Arbeitsalltag. Foto: Katrin Clemens

Doch sein Job ist es, kreativ zu werden und neue Formen des Arbeitens zu gestalten. Für seine eigenen Mitarbeiter, aber auch für Firmen, die er berät. „Die Kommunikation hat sich auch bei uns intern stark verändert, wir haben viel mehr Videokonferenzen“, sagt er.

Das bringe Vorteile mit sich, zum Beispiel seien Absprachen mit den freien Mitarbeitern des Outdoorzentrums viel einfacher zu treffen. Aber Schneider weiß auch um die andere Seite der digitalen Medaille: Verbindungsprobleme, schlechter Empfang, mangelnde Konzentration in den eigenen vier Wänden und ein Rückgang des persönlichen Austauschs unter den Kollegen. Wie der Zusammenhalt digital gestärkt werden kann, dazu hat er drei zentrale Tipps.

1. Stimmung abfragen

Teams brauchen ein soziales Miteinander, das habe sich nicht geändert, sagt Schneider. Vielleicht sei es sogar noch wichtiger geworden: „Nichts ersetzt den physischen Kontakt, da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Umso mehr kommt es auf feste Strukturen und gemeinsam definierte Regeln an.“ Er empfiehlt daher, jede Woche eine feste Zeit einzuplanen, in der Kollegen im Team über ihre Stimmung und die aktuellen Projekte sprechen. Nicht nur über das, was zu tun, sondern auch über das, was bereits geschafft ist – und das trotz eventuell widriger Umstände.

Um einen Einstieg in die Gesprächsrunde zu bekommen, rät Schneider dazu, jeden Kollegen schon in der Einladung per Mail dazu aufzufordern, für die Videokonferenz einen Gegenstand bereitzulegen, der seine aktuelle Arbeitswoche symbolisiert. „Zum einen kommt dann oft etwas Überraschendes, zum anderen wird erfahrungsgemäß auch gelacht“, sagt Schneider.

Um solche Runden zur neuen Routine zu machen, ist die Chefin oder der Chef gefragt. „Die Führungskraft sollte mit gutem Beispiel vorangehen und sich selbst gesprächsbereit zeigen, außerdem sollte sie echtes Interesse an den Themen der Kollegen haben“, sagt Schneider. Wichtig sei es auch, die so genutzte Zeit als wertvoll für das Team anzusehen, verschwendet sei sie keinesfalls.

2. Weihnachtsfeier mal anders

Der Winter 2020 wird keine Zeit der Feiern und des geselligen Beisammenseins werden. Dabei kommen viele Teams traditionell in jedem Advent zu einem Ausflug oder einem Essen zusammen, oftmals sogar das einzige Mal im Jahr. „Miteinander Erfolge zu feiern, hat eine hohe Bedeutung, das wird häufig zu wenig gemacht“, so Schneider. Deshalb ermuntert er auch dazu, die Weihnachtsfeier in diesem Jahr nicht komplett ausfallen zu lassen, sondern sie den Gegebenheiten anzupassen.

Denkbar sei zum Beispiel ein gemeinsamer Abend per Videokonferenz, bei dem alle Kollegen nach Feierabend virtuell miteinander anstoßen und ins Gespräch kommen können. „Das ersetzt die klassische Weihnachtsfeier nicht, aber es ist definitiv einen Versuch wert und besser als nichts“, sagt der Berater. Firmen könnten auch Angebote nutzen wie eine Lieferung von Cocktail-Zutaten an jeden Mitarbeiter. Dann könnten vor der Kamera parallel alle den gleichen Drink mixen, ein gemeinsames Erlebnis auf Distanz.

3. Feedback geben

Zum Ende eines Jahres oder auch zum Beginn eines neuen Jahres stehen in vielen Firmen die jährlichen Mitarbeitergespräche an. Schneider rät, gerade jetzt nicht darauf zu verzichten: „Es gibt auch viele Themen zu besprechen, die vor Corona vielleicht noch gar keine Rolle gespielt haben.“

Solche Gespräche können per Video durchgeführt werden, je nach aktuell geltenden Corona-Schutzbestimmungen sei aber zum Beispiel auch ein „Walk and Talk“ denkbar: Ein Austausch bei einem Spaziergang an der frischen Luft, ungestört und einmal wieder von Angesicht zu Angesicht. Im Sauerland gebe es schließlich ausreichend Möglichkeiten dafür, meint der Berater.

