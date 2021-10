Sunderner Straße ab Montag gesperrt – Bus wird umgeleitet

Arnsberg/Neheim. Die Sunderner Straße wird für etwa sechs Wochen für den Verkehr gesperrt. Auch der Bergheimer Weg ist ab 11. Oktober „dicht“.

Ab Montag, 11. Oktober, wird die Sunderner Straße für etwa sechs Wochen für den Verkehr gesperrt. Bis voraussichtlich Sonntag, 21. November, muss die StadtBus-Linie C3 Neumarkt-Waldfriedhof / Gierskämpen eine Umleitung fahren. In Richtung Arnsberg-Neumarkt kann die C3 die Haltestelle „Tanneck“ nicht bedienen. Montags bis freitags am Abend sowie bei den Fahrten samstags und sonntags, die über die Haltestellen „Jägerkaserne“, „Austfeld“ und „Tanneck“ nach Gierskämpen verkehren, entfallen die Haltestellen „Dickenbruch“, „Jägerkaserne“, „Austfeld“, „Tanneck“, „Waldfriedhof“ und „Wendeplatz Waldfriedhof“. Die C3 fährt ab Haltestelle „Teutenburg“ direkt nach Gierskämpen. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestellen „Teutenburg“ oder „Storchennest“ zu nutzen.

Auch Bergheimer Weg „dicht“

Der Bergheimer Weg wird am Montag, 11. Oktober, für etwa sechs Wochen für den Verkehr gesperrt. Dadurch ergeben sich Umleitungen und Haltestellensperrungen auf den Linien C5 Neheim – Bergheim – Bachum – Voßwinkel und N5 Arnsberg – Neheim – Voßwinkel. Bis voraussichtlich 21. November müssen die Linien C5 und N5 eine Umleitung fahren. Die Haltestellen „Bergheim, Auf dem Bruch“ in Fahrtrichtung Neheim und „Bergmerfeld“ in Fahrtrichtung Voßwinkel können während der Sperrung nicht bedient werden. Kostenlose elektronische Fahrplanauskünfte gibt es unter 08003/50 40 30 oder in der mobil Info-App.

