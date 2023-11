Sunderns Innenstadt noch sicherer und lebenswerter gestalten

Sundern. Das Zentrumsmanagement der Stadt Sundern hat erneut ein Zeichen für die Sicherheit und Attraktivität der Innenstadt gesetzt. Während eines Treffens mit der neuen Leiterin der Polizeiwache Sundern, Anja Gerling, dem Ordnungsamt der Stadt Sundern, zahlreichen dort ansässigen Einzelhändlern sowie Innenstadtakteuren wurde vor allem das Problem „Trickbetrug“ erörtert.

Die Stadt Sundern sei bekannt für Ihre sichere Fußgängerzone, die ein beliebter Treffpunkt für Bewohnerinnen und Bewohner sowie für Besucherinnen und Besucher gleichermaßen ist, sind sich alle Beteiligten einig.

Dennoch sollte man stets wachsam sein, insbesondere wenn der Verdacht auf Trickbetrug besteht. Anja Gerling, Leiterin der Polizeiwache Sundern, betont, dass die Polizei in solchen Fällen informiert werden sollte. Sie sagt: „Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat für uns oberste Priorität. Wir sind immer für Sie da. Wenn Sie auch nur den geringsten Verdacht auf Trickbetrug haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.“

Wenn Sie auch nur den geringsten Verdacht auf Trickbetrug haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Anja Gerling, Leiterin der Polizeiwache Sundern

Das Treffen zwischen dem Zentrumsmanagement, der Polizei, dem Ordnungsamt und den Innenstadtakteuren war äußerst konstruktiv. Die Teilnehmenden diskutierten verschiedene Sicherheitsaspekte und tauschten Ideen aus, wie die Innenstadt noch sicherer und lebenswerter gestaltet werden kann.

E-Scooter und E-Roller

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Tagesordnung war die aktuelle Regelung bezüglich der E-Scooter und E-Roller in der Innenstadt. Um die Sicherheit aller Fußgänger und Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten, ist die Nutzung der Roller/Scooter in Schrittgeschwindigkeit innerhalb der Innenstadt unbedingt zu beachten. Das Ordnungsamt und die Polizei appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an diese Vorschrift zu halten, um einen reibungslosen und sicheren Verkehr in der Innenstadt zu gewährleisten.

Lesen Sie auch:

Sunderns Zentrumsmanager Waldemar Leinweber betont: „Dieses Treffen verdeutlicht die ausgezeichnete Kooperation zwischen dem Zentrumsmanagement, der Polizei, dem Ordnungsamt und den Innenstadtakteuren von Sundern, die gemeinsam daran arbeiten, die Innenstadt sicherer und attraktiver zu gestalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg