Swedish Legend in Soest: Fast wie das ABBA-Original

Arnsberg/Soest. Swedish Legend kommt nach Soest und sechs Leser aus Arnsberg und Sundern können das am 27. März in der Stadthalle Soest erleben.=

„Swedish Legend - Absolut ABBA Tribute“ heißt es am Freitag, 27. März, in der Stadthalle in Soest. Dem Format gelingt es wie kaum einer zweiten Formation in Europa, die Kult-Hits der legendären Schweden im Original-Sound zu spielen und das ABBA-Feeling fast originalgetreu live auf die Bühne zu bringen.

„Es handelt sich um das beste europäische ABBA-Tribute-Konzert“, schreiben viele Zeitungen in Deutschland nach dem Besuch. Die für ABBA besonders typischen Frauenstimmen harmonieren perfekt und gemeinsam mit einer Gruppe von professionellen Musikern wird in der mitreißenden Show ein wahres Hit-Feuerwerk entzündet, bei der Partystimmung unweigerlich vorprogrammiert ist. Und dies alles auf höchstem musikalischem Niveau. Selbst die außergewöhnlichen und für ABBA typischen Kostüme sind originalgetreu.

Mit Plattenfirma vereinbart

Der Name „Swedish Legend - Absolut ABBA Tribute“ ist mit der ABBA-Platten-Firma Universal-Music in Stockholm vereinbart, nachdem unzählige Gruppen den Namen unerlaubt nutzen. Er steht für originalgetreuen Sound, Glamour, Glitzer, Plateauschuhe, authentische Kostüme und Discokugeln – alles so wie man es aus der großen ABBA-Zeit kennt.

Als wäre es das Original

Als wäre das Original wieder auf der Bühne. Und es steht tatsächlich auch ein Original-Interpret neben ABBA auf der Bühne und macht das Konzert in Soest zu einem einzigartigen Erlebnis: Der schwedische

Sänger Harpo, der mit seinem Welthit „Moviestar“ auch heute noch nicht aus den Radiosendern und vielen Parties wegzudenken ist, wird in Soest dabei sein und mit Erinnerungen aus der Zusammenarbeit und Treffen mit ABBA manche überraschende Geschichte berichten. Natürlich wird Harpo dabei auch seinen Welthit „Moviestar“ und weitere Hits singen. Mit dem ersten Lied trat der heute 70-Jährige, der eigentlich Jan Svensson heißt, 1975 seine Karriere an.