Tanz-Tipps: Von düsteren Tönen und spirituellen Bewegungen

Arnsberg/Sundern. Tipps für alle die, die aber auch bei dem heißen Wetter Lust auf Tanzen im Club haben oder sich spirituell einmal begeistern lassen möchten.

In den Sommermonaten zieht es einen in den Urlaub oder auf den Liegestuhl im Garten, aber Arnsberg und Umgebung hat einiges anzubieten. Möchte man mal etwas Meerfeeling, dann findet man an den Badeseen in der Region das richtige Flair mit Sandstrand, Strandbars und Livemusik im Abendprogramm. Dazu vielleicht eine Runde Bötchenfahren, ein Eis oder einen Wassersportkurs, weil man das ja schon immer mal machen wollte. Für alle die, die aber auch bei dem heißen Wetter Lust auf Tanzen im Club haben oder sich spirituell einmal begeistern lassen möchten, habe ich diese zwei Veranstaltungen herausgesucht.

Mein Tipp für euch

Das fiftyone (ehemals Club 51) bringt mit DJ und besonderen Highlights die Dark Celebration zurück. Die etwas düsteren und melancholischeren Sounds holen auf jeden Fall einen ganz anderen Mix auf die Tanzfläche. DJ Franco ist bereits seit elf Jahren mit seinem Mischpult Stammgast im Club und hat vor sieben Jahren Dark Celebration nach Arnsberg gebracht. Gemeinsam mit AJ Tanja legt er eine Mischung aus Wave, EBM, Gothik, Futurepop und Postpunk auf, aber auch Sounds aus den 80ern stehen mit auf der Setlist. Wer jetzt Lust auf einen Abend im Stil von Depeche Mode und Co hat, sollte am Samstag ab 21 Uhr im fiftyone sein. Apothekerstraße 51, 59755 Arnsberg

Mal was anderes

Das Kontrastprogramm zu einem Abend mit melancholischen Sounds: Am Sonntag, 2. Juli, bieten Jutta Strätz und Christa Schubert im Rahmen des spirituellen Sommer einen Schnupperkurs in Biodanza an. Übersetzt „Tanz des Lebens“, ist Biodanza eine erlebnisorientierte Bewegungsmethode, bei der man sich im Raum frei entfalten kann und dadurch mit seinem Gegenüber in Verbindung kommen soll. Seit 2011/2012 bieten die beiden diese südamerikanische Tanzrichtung an. Es ist von Einzeltanz bis Gruppentanz für jeden etwas dabei. Der Schnupperkurs findet von 17 bis 19 Uhr in den Räumen des Tanzform Dancestudios Neheim statt und kostet zwölf Euro. Bitte bequeme Kleidung tragen, barfuß oder in Stoppersocken mitmachen und ein Getränk nicht vergessen. Anmeldungen unter 0176/54064976 oder per Mail jutta@biodanza-arnsberg.de bzw. christa@biodanza-arnsberg.de.

Weitere Informationen zum Tanz, den Angeboten oder Kursen sind auf der Homepage www.biodanza-arnsberg.de zu finden. Lange Wende 45b, 59755 Arnsberg

