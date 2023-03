In einer gestellten Szene entwendet eine Person eine Geldbörse aus einer Handtasche.

Diebstahl Taschendiebe in Arnsbergs Supermärkten unterwegs

Arnsberg. Taschendiebe in Arnsberg und Umgebung unterwegs - die Polizei rät: Geldbörsen niemals in den Einkaufswagen oder Einkaufstaschen liegen lassen.

Anfang dieser Woche sind mehrere Städte und Gemeinden im Hochsauerlandkreis von Taschendieben heimgesucht worden.

Die bisher unbekannten Täter schlugen insgesamt achtmal in Arnsberg, Meschede, Schmallenberg, Olsberg, Brilon und Medebach zu.

Die Tatorte waren immer Supermärkte und Discounter.

Die Täter stahlen Geldbörsen aus den Jackentaschen und Einkaufstaschen der Opfer.

Die Polizei rät:

1. Geldbörsen niemals in den Einkaufswagen oder in Einkaufstaschen legen.

2. Portemonnaies nicht auf das Warenband der Kassen legen.

In einigen der gestrigen Fälle ist den Geschädigten das Portemonnaie aus der Jacken- oder Manteltasche entwendet worden. Einen „Zugriff“ eines Taschendiebes in die Manteltasche bekommt man schwer mit, gerade wenn man z.B. damit beschäftigt ist, Ware auf das Band an der Kasse zu legen.

3. Lieber ein kleineres Portemonnaie mitnehmen und es in die Fronttasche der Hose oder in die Innentasche der Jacke stecken - dorthin haben die Täter nicht so leicht Zugriff.

Grundsätzlich gelte: Taschendiebe versuchten immer, leicht Beute zu machen. Eine Geldbörse im Einkaufswagen oder in einer Manteltasche sei für die geübten Täter kein Problem.

