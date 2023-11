Tellermine „Im Ohl“ entschärft - niemand verletzt

Neheim In Neheim ist eine Mine aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, der Kampfmittelräumdienst war vor Ort.

Im Verlauf der Bauarbeiten an der Bahntrasse in Neheim, „Im Ohl“, ist am Dienstagnachmittag eine Tellermine aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Gleisarbeiter informierten Polizei und Stadtverwaltung, die wiederum den Kampfmittelräumdienst. Bis zum Eintreffen der Experten wurden der Straßenabschnitt und die Bahnstrecke gesperrt. Die Polizei leitete den Fahrzeugverkehr über den Aldi-Parkplatz um. Gegen 18.15 Uhr gab es dann Entwarnung: Die Kampfmittelräumer hatten die Mine unschädlich gemacht, Bahn- und Fahrzeugverkehr konnten wieder ohne Einschränkungen rollen.

