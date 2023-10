Temptation Island VIP: Max aus Arnsberg verführt die Frauen

Arnsberg. Max aus Arnsberg ist einer der Verführer der RTL-Show „Temptation Island VIP“. Hat er Chancen, die Frauen um den Finger zu wickeln?

(Beziehungs-)Drama im TV: In der vierten Staffel von „Temptation Island VIP“ auf RTL+ stellen sich vier Paare einer harten Beziehungsprobe.

Für Nervenkitzel sorgt dabei Max Stiennon (30) aus Arnsberg; einer von insgesamt fünf Verführern, die im kroatischen Urlaubsparadies versuchen, die Herzen der vergebenen Frauen zu gewinnen. Zum Konzept der Reality Show: Getrennt von ihren Partnern bzw. ihren Partnerinnen verbringen vier Frauen und vier Männer eine unvergessliche Zeit in traumhaften Villen - ohne jeglichen Kontakt zueinander. Mit ihnen tummeln sich jeweils mehrere sexy Verführer bzw. Verführerinnen, die nichts unversucht lassen, um die Beziehungen auf die ultimative Probe zu stellen. Einer von ihnen ist Max, Berufskraftfahrer aus Arnsberg, der unserer Zeitung Rede und Antwort zum Thema steht.

Max, der Verführer im Pool der Villa. Foto: Foto: RTL / René Lohse / WP

Hand aufs Herz, bist Du im Privatleben treu?

Max Stiennon: Ja, das bin ich. Im Augenblick habe ich keine Freundin, aber in jeder festen Beziehung war ich bislang absolut treu. Als ich 14 oder 15 Jahre alt war, habe ich natürlich einiges ausprobiert und gleich fünf Freundinnen gleichzeitig gehabt. Aber das war natürlich nichts Ernstes. Meine längste Beziehung dauerte zwei Jahre. Ich habe auch schon einmal mit einer Frau in Dortmund zusammengelebt. Das ging leider schief. Jetzt wohne ich wieder in meinem Elternhaus in Arnsberg, bin allerdings auf der Suche nach einer eigenen Wohnung.

Lesen Sie auch: Cyberangriff auf die Stadtverwaltung

Kennst Du Deine Wirkung auf Frauen?

Ist mir natürlich schon bewusst. Ich lache und flirte gerne, bin temperament- und humorvoll. In meiner Freizeit gehe ich gerne ins Fitnessstudio. Mein Äußeres ist mir sehr wichtig. Das kommt bei vielen Frauen gut an.

Wie sieht Deine Traumfrau aus?

Das Aussehen ist für mich zweitrangig, wobei meine Traumfrau schon eine sportliche Figur haben sollte. Ob sie brünett oder blond ist, ein Mädchen vom Lande oder aus der Stadt - das ist egal. Hauptsache, sie hat den gleichen Humor wie ich und ist mein Anker, der mich versteht und auch mal bremst, wenn mein Temperament mit mir durchgeht.

Meinst Du, dass man sich in einer Reality Show verlieben kann?

Das glaube und hoffe ich schon. Aber das ist nicht der eigentliche Motor für meine Teilnahme an „Temptation Island VIP“. Ich war zunächst in der Show „Are you the one“ dabei und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ist ein cooles Format und man lernt interessante Leute kennen.

Wie bist Du dazu gekommen?

Als ich noch in der Ausbildung zum Berufskraftfahrer war, wollte ich ein bisschen Geld dazuverdienen, mir etwas erlauben können. Ich fuhr zu dieser Zeit bereits einen Sportwagen. Also habe ich mich auf kleinere Rollen im Fernsehen beworben, zum Beispiel für die Serie „Auf Streife“ oder „Verdachtsfälle“. Das machte mir total viel Spaß. Die Leute am Set sind total cool. Er herrscht eine lockere Arbeitsatmosphäre. So etwas wünsche ich mir für meine Zukunft auch hauptberuflich. Daher sind mir die Formate, an denen ich teilgenommen habe oder noch teilnehmen werde, sehr wichtig. „Temptation Island VIP“ und „Are you the one“ habe ich mir sogar auf die Oberarme tätowieren lassen.

Falls es mit der TV-Karriere dennoch nicht klappen sollte, will ich mich irgendwann selbstständig machen. Vielleicht mit einem Laden für Fitness-Produkte oder als Personal Trainer.

Arnsberg: Einbrecher erbeutet Bargeld

Das Format „Temptation Island VIP“ hat Max sich sogar auf den linken Oberarm tätowieren lassen. Foto: Anja Jungvogel / WP

Was sagen Freunde und Familie zu Deinen Auftritten im Fernsehen?

Meine Mutter unterstützt mich total und ist mein größter Fan. Auch viele Freunde und Bekannte klopfen mir auf die Schulter und motivieren mich, weiterzumachen. Es gibt allerdings auch ein paar Neider, die mir den Erfolg missgönnen oder mir sogar per E-Mail drohen.

Egal, ich gehe meinen Weg, habe eine gefestigte Meinung zu den Dingen und nehme das Leben vor allem nicht zu ernst. Das ist mein Erfolgsrezept - auch für die laufende Show. Es bleibt also spannend.

Darum geht es in der Show:

RTL+ präsentiert bis zum 26. Dezember 2023 die 4. Staffel von „Temptation Island VIP“; insgesamt 12 Folgen und einer Wiedersehensshow. Die einzelnen Folgen werden jeweils dienstags zum Streamen freigegeben. Am Ende der Show geht es um die alles entscheidende Frage: Welches Paar hat den Treuetest bestanden und verlässt gemeinsam die Insel? Am Anfang des Jahres 2024 sollen die Folgen auf RTL wiederholt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg