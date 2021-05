Testfamilie aus Arnsberg und Sundern für neues Spiel gesucht

Arnsberg/Sundern. Zum 75-jährigen Jubiläum der WP hat ein Entwickler ein neues Kartenspiel erfunden. Eine Familie aus Arnsberg und Sundern darf es vorher testen.

In welchem Jahr wurden erstmals die Oscars vergeben? Wann hat das „Dschungelbuch“ in den USA Premiere gefeiert? In welchem Jahr wurde erstmals eine Frau in Deutschland Botschafterin? Sie kennen die Antworten oder sind zumindest neugierig auf die Lösungen? Dann bewerben Sie sich als Testfamilie für das neue Gesellschaftsspiel der Westfalenpost.

Das Spiel wurde zum 75-jährigen Jubiläum dieser Zeitung von dem Hagener Spieleerfinder Martin Schlegel entwickelt und soll im Herbst auf den Markt kommen. Doch noch fehlt dem Kartenspiel mit dem Arbeitstitel „Let’s Play“ der letzte Schliff.

Bewerbungen als Testfamilie sind ab sofort bis Montag, 10. Mai, per Mail an gewinnspiel-arnsberg-wp@funkemedien.de mit dem Betreff „Testfamilie Kartenspiel" möglich. Die Testfamilie schickt ihre Rückmeldung per E-Mail bis Ende Mai an die Lokalredaktion. Beim Spielen mit der Familie wollen wir Sie für die Berichterstattung dieser Zeitung begleiten und wünschen vorab viel Erfolg und viel Spaß.

Nutzen Sie also die einmalige Gelegenheit, um aktiv bei der Entwicklung eines Gesellschaftsspiels mitzuwirken und werden Sie Testfamilie: Senden Sie Ihre Bewerbung per Mail an gewinnspiel-arnsberg-wp@funkemedien.de mit dem Betreff „Testfamilie Kartenspiel“.

Was soll die Testfamilie tun?

Sie probieren das Spiel aus, bewerten und verfeinern es. Geben Sie uns ein ehrliches Feedback: Wie haben Sie den Spielfluss empfunden? Wie bewerten Sie die Spielfreude? Gibt es Verständnisprobleme bei den Regeln?

Besonders wichtig sind uns jedoch die Inhalte: Sind die Fragen zu einfach oder zu schwierig zu beantworten? Könnte es auch Fragen zur Arnsberger und Sunderner Geschichte oder zu Persönlichkeiten aus den Städten geben – und wie müssten diese Ihrer Meinung nach lauten? Ein Beispiel: Wann fand in Arnsberg die Rhönrad-Weltmeisterschaft statt? (Lösung: 2011).

Worum geht es?

Es handelt sich um ein taktisches Kartenspiel, bei dem durch geschicktes Ablegen von Karten Aufgaben erfüllt und Punkte gesammelt werden können. Beachten Sie: In der Testversion ist der Zeitraum 1900 bis 1990 gewählt und sie beinhaltet vor allem überregionale Ereignisse. Für die WP-Jubiläumsvariante wird dieser auf 1946- 2021 angepasst und es sollen mehr lokale Fragen vorkommen.

Am Ende ist es dann ganz einfach: Wer 160 Punkte ergattert hat, der hat das Spiel gewonnen. Das WP-Spiel besteht aus Jahreskarten, Aufgabenkarten, Spielfiguren, Punktekarten und natürlich einem Spielplan.

Jeder Spieler erhält zunächst sechs Jahreskarten, in die Mitte des Spielplans werden drei Aufgabenkarten gelegt. Ziel ist es, die Jahreskarten in der Jahresfolge zu legen und dadurch die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Wer mitmacht, muss also die Jahre und die Aufgaben immer gleichermaßen im Blick halten.

Bei Erfüllung der Aufgabe erhält der aktive Spieler die zugeordnete Punktzahl, jeder weitere beteiligte Spieler erhält zehn Punkte weniger. Zwei an der Lösung der Aufgabe beteiligte Jahreskarten werden vom Spielfeld genommen und eine neue Aufgabenkarte aufgedeckt.

Wie ist der Zeitplan?

Das Experiment ist jedoch zeitlich begrenzt. Bis Ende Mai sollen die Erkenntnisse, Tipps und Tricks der ausgewählten Testfamilie an die Lokalredaktion Arnsberg und Sundern übermittelt werden. Das Feedback wird dann an den Entwickler Martin Schlegel weitergeleitet.

