Thomas Clamor bleibt dem Sauerland-Herbst erhalten

Hochsauerlandkreis. Der Künstlerische Leiter des Brass Festivals verlängert seinen Vertrag bis Ende 2028

Seine Unterschrift besiegelt eine bislang äußerst vertrauensvolle wie erfolgreiche Zusammenarbeit auf weitere fünfeinhalb Jahre: In diesen Tagen verlängerte Professor Thomas Clamor, seit Sommer 2018 Künstlerischer Leiter des renommierten Brass Festivals Sauerland-Herbst, seinen Vertrag bis zum 31. Dezember 2028.

Die Fortführung der künstlerischen Festivalleitung unterzeichnete er im Beisein von Landrat Dr. Karl Schneider und Fachbereichsleiter Ulrich Bork. „Wir haben mit Thomas Clamor einen künstlerischen Leiter an unserer Seite, der nicht nur mit bewundernswerter Energie und Fachkompetenz, sondern auch mit Sympathie und Freude unser Brass Festival begleitet und mit innovativen Ideen voranbringt. Wir wissen, es bei ihm in den besten Händen“, lobte Landrat Dr. Karl Schneider.

Sauerland liegt Clamor am Herzen

„Ist mir eine Freude, meine internationalen Kontakte mit diesem Festival weiter zu verknüpfen. Das Sauerland, mit seinen wunderbaren Menschen in einer engagierten Region und die besondere Atmosphäre des Brass Festivals liegen mir am Herzen und es ist mir eine große Freude, meine internationalen Kontakte und meine Erfahrungen mit diesem Festival zu verknüpfen und es weiter zu entwickeln“, so Thomas Clamor.

„Freuen wir uns über die Kontinuität in der Zusammenarbeit. Der Sauerland-Herbst hat sich einen bedeutsamen und festen Platz in der Festivallandschaft erarbeitet und wir sind stolz darauf, ein Musikfestival dieser Qualität in unserer Region anbieten zu können. Mit Thomas Clamor haben wir dazu weiterhin die besten Voraussetzungen“, sagt Landrat Dr. Karl Schneider.

Der Sauerland-Herbst startet in diesem Jahr von Donnerstag, 27. Juli bis Samstag, 29. Juli, mit dem Ensemble UnglauBlech aus der Schweiz. Nach einer Brasilianischen Nacht mit Andreas Martin Hofmeir endet die Sommersaison mit dem Highlight der Schottischen Brass Band Whitburn Band aus dem Partnerkreis des Hochsauerlandkreises.

Und ab dem 30. September werden dann über vier Wochen lang in der gesamten Region besondere Konzerte fast aller Blechbläser Genre angeboten und präsentieren Musikgenuss auf höchstem Niveau mit Spaß und Freude. Es wird für Musikbegeisterte aller Art etwas dabei sein.

Konzertkarten und weitere Informationen zum gesamten Festival gibt es Im Internet unter https://www.sauerland-herbst.de.

