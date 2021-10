Thomas Deimel führt jetzt die Kameradschaft Voßwinkel

Voßwinkel. Der Wachwechsel wurde durch den plötzlichen Tod des langjährigen Vorsitzenden Emmerich Posta erforderlich.

Die Jahreshauptversammlung der Kameradschaft ehemaliger Soldaten Voßwinkel stand jetzt an. 32 Mitglieder waren dabei der Einladung ins Vereinslokal „Zur Alten Post“ gefolgt.

Bei dem nach der Begrüßung folgenden Totengedenken wurde besonders dem 1. Vorsitzenden Emmerich Posta gedacht, der plötzlich und völlig unerwartet im vergangenen Mai verstarb. Emmerich Posta hatte die Vorstandsarbeit bereits 1994 als Beisitzer aufgenommen, war dann 1995 zum 2. Vorsitzenden gewählt worden und schließlich im Jahr 1997 zum Vorsitzenden.

Unter dem Strich kann die Kameradschaft jedoch durchaus positiv auf die im Jahr 2020/2021 dreizehn neu eingetretenen Vereinsmitglieder blicken. Somit zählt der Verein aktuell 106 Mitglieder.

Eduard Giese ist jetzt 2. Vorsitzender

Nach dem weiteren Rückblick auf das Vereinsjahr 2020 standen zahlreiche Wahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung: Als Nachfolger für den verstorbenen Emmerich Posta wurde der bisherige 2. Vorsitzende Thomas Deimel einstimmig für vier Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Für das nun freigewordene Amt des 2. Vorsitzenden konnte Eduard Giese gewonnen werden, der ebenfalls einstimmig gewählt wurde.

Turnusgemäß stand auch der Posten des Schriftführers zur Wahl. Amtsinhaber Sebastian Eickel wurde einstimmig für weitere vier Jahre in dieser Funktion bestätigt. Zudem übernahm Beisitzer Leopold Coerdt den Posten des stellvertretenen Kassierers. Besonders erfreulich ist der Neuzugang im Vorstand: Tobias Keute und Sven Potraz stellten sich als Beisitzer zur Wahl und wurden daraufhin einstimmig von der Versammlung gewählt.

Zahlreiche treue Mitglieder geehrt

Für 40 Jahre Mitgliedschaft konnten im Anschluss an diese Regularien sechs Mitglieder geehrt werden: Franz-Josef Christiani, Gerhard Dünschede, Urban Filthaut, Helmut Holzhausen, Paul Neuhaus und Jürgen Scherf. Seit nunmehr 25 Jahren gehören Georg Rüdiger und Norbert Sedlaczek der Kameradschaft Voßwinkel an.

Darüber hinaus wurde das langjährige Vorstandsmitglied Clemens Stecken, er übt das Amt des Kassierers aus, für 10 Jahre geleistete Arbeit im Ehrenamt gewürdigt.

Die Kameradschaft richtet den Volkstrauertag am 14. November aus

Noch ein wichtiger Termin in diesem Jahr ist der Volkstrauertag am Sonntag, 14. November, den die Kameradschaft ausrichtet. Besonders durch den Volkstrauertag soll das Gedenken an die gefallenen und vermissten Soldaten und vielen Opfer der beiden großen Weltkriege wachgehalten und Frieden überall in der Welt angemahnt werden.

Zur Teilnahme sind schon jetzt alle Bewohnerinnen und Bewohner Voßwinkels eingeladen. Über den genauen Ablauf wird rechtzeitig informiert.

