Tiergottesdienst in Hüsten lässt Hunde mit Posaunen jaulen

Hüsten. Evangelische Kirchengemeinde Hüsten lädt am Sonntag Familien und ihre Tiere zu einem besonderen Format ein. Kinder sollen Schöpfung erleben.

In Hüsten will die Arche Fahrt aufnehmen. Und das Gute: „Es ist noch Platz in der Arche“, sagt Beate Ullrich. Sie ist Vorsitzende des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde Hüsten, die am kommenden Sonntag, 18. Juni, herzlich ein zum Familiengottesdienst mit Tieren einlädt. Als Begleiter sind lebende und auch Kuscheltiere herzlich willkommen.

Anwohner drohen Klage gegen Hubschrauberlandeplatz des Klinikums an>>>

Die Idee ist schnell erklärt: „Das ganze Gelände um das Paul-Schneider-Haus ist die Arche Noah, und alle, die da sind, sitzen darin und dürfen mitfahren“, erklärt Beate Ullrich. Der Gottesdienst ist speziell auf Familien mit Kindern ausgerichtet. „Es gibt Spielszenen und passende Musik“, erklärt die Hüstener Presbyterin.

Kommentar: Zwischen Leben, Tod und Lärm>>>

Beginn ist um 10.30 Uhr im Garten des Paul-Schneider-Hauses, in der Friedrich-Naumann-Straße 6. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Kirchenband und der Posaunenchor unter der Leitung von Kantorin Annika Eisenberg. Anschließend feiert die evangelische Kirchengemeinde Hüsten ihr Sommerfest mit Mitbringbuffet. „Die Kinder dürfen dann die Ponys streicheln, striegeln und reiten“, erläutert Beate Ullrich.

Schlag gegen Drogenszene in Arnsberg und Sundern>>>

Wie sich die Tiere nun bei einem Gottesdienst mit Musik und Posaunenklängen verhallten, bleibt ein Stück weit eine Wundertüte. Aber auch Bellen und Mitjaulen sind auf einer Arche erlaubt. „Die beiden kleinen Pferde waren beim Fototermin sehr ruhig und werden wohl nicht stören“, so Beate Ullrich, was die Hunde machen, warten wir ab“. Der Rahmen aber ist bewusst nicht auf Stille ausgelegt. „Wir rechnen natürlich damit, dass es laut wird und hoffen, dass unsere Tonanlage lauter ist“, sagt Beate Ullrich mit einem Augenzwinkern.

Das Thema Tiere spielt auch sonst eine Rolle, denn die Kollekte im Gottesdienst wird für die Tiertafel gesammelt. Nach dem Gottesdienst dürfen die Kinder sich mit den Ponys beschäftigen und auch reiten, ansonsten gibt es einige Wasserspiele und Planschmöglichkeiten, die von Kind und Tier gleichermaßen genutzt werden können.

Theologisch überfrachten will die evangelische Kirchengemeinde Hüsten das Thema aber nicht. „Auf das Verhältnis zwischen Mensch und Tier einzugehen, wäre wohl ein zu schwieriges Thema für die Kinder“, sagt Beate Ullrich, „wir zeigen es einfach in der Praxis“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg