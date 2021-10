Die Polizei musste zu einem schrecklichen Unfall in einem Steinbruch in Herdringen ausrücken.

Polizei Tödlicher Arbeitsunfall in einem Herdringer Steinbruch

Herdringen. Ein 62-jähriger Arnsberger erliegt seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter hinzugezogen.

Ganz tragisch: Am Montagmorgen kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall in einem Steinbruch in Arnsberg-Herdringen. Ein 62-jähriger Mann aus Arnsberg, das teilte die Polizei mit, war gegen 6.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Muldenkipper einen mehrere Meter hohen Abhang heruntergestürzt. Der Arnsberger erlitt tödliche Verletzungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Das Amt für Arbeitsschutz war ebenfalls bereits vor Ort, um sich einen Überblick über den Sachstand zu verschaffen. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg hat einen Gutachter hinzugezogen.

Erst am Freitag hatte es in einem Steinbruch in Arnsberg-Holzen einen schweren Unfall gegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg