Totenkultur erhalten auf Arnsbergs Eichholz-Friedhof

Arnsberg. Die Arbeit eines Steinmetzen auf dem Eichholzfriedhof unter der Lupe.

Morten Pachur ist Steinmetzmeister und schlüpft unter eine baldachinähnliche Abdeckung auf dem Eichholzfriedhof, um an einem Grabmal zu arbeiten. Dies ist schon über ein Jahr eingehüllt, um es vor Wind und Wetter zu schützen. Das Kolumbarium für die Urnen von Anton Wilhelm Arndts und seiner Ehefrau Antonia von 1830 wäre sonst vom Zahn der Zeit zerstört worden.

Renate Meuser, die mit Sachkenntnis kulturhistorische Führungen auf dem alten Friedhof durchführt, stuft das Grabmal als „einmaliges Meisterwerk des klassizistischen Totenkults“ ein. Vier Sandstein-Platten zeigen neben Gedenksprüchen wunderschön dargestellte Symbole des Seelenflugs ins Jenseits, des ewigen Schlafs im wiederkehrenden Jahreskreislauf sowie Zeichen des Sieges und der ewigen Wiederkehr von Geburt und Tod. Sie bilden auf quadratischem Grundriss mit vier kannelierten Säulen in hellerer Farbe ein tempelartiges Grabmonument, dessen Gestaltung auf die Antike zurückgreift. Den Dachabschluss ziert eine steinerne Urne mit Trauerflor.

Im Jahr 1808 eröffnet Im Jahr 1808 wurde der Eichholzfriedhof eröffnet, weil die seit 1803 amtierende neue Regierung des Großherzogtums Hessen-Darmstadt die Stadt Arnsberg aufforderte, einen neuen Friedhof einzurichten und den alten, zwischen dem Kloster Wedinghausen und der Stadt gelegenen zu schließen. Nach dem Übergang des kurkölnischen Sauerlands 1816 an das Königreich Preußen entwickelte sich die Begräbnisstätte zu einem typisch preußischen, weltanschaulich neutralen Friedhof. Relativ viele Grabmäler sind noch heute erhalten, einige stehen unter Denkmalschutz und legen eindrucksvoll Zeugnis von über 200 Jahren Bestattungskultur ab.

Morten Pachur zeigt, dass das gesamte Grabmal erhebliche Strukturschäden durch Verwitterung und Feuchtigkeit aufweist. Nach einer gründlichen Reinigung festigt er das Sandsteinmaterial mit Kieselsäure, die bis drei Zentimeter tief in der Substanz ihre Wirkung zeigt und auch das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Die vier etwa meterhohen Steinplatten wurden gerichtet und die Fugen mit Restaurierungsmörtel in Form gebracht.

Da Sandstein aufgrund seiner Entstehung ein geschichtetes Material ist, sind an etlichen flächigen Stellen dünne Schichten abgeplatzt, die Pachur nun wieder angeglättet. Besonders an dem am oberen Rand umlaufenden Band mit Sternchen sind an vielen Stellen Strukturelemente abgebrochen oder verwittert, die wieder restauriert werden müssen. Der Faltenwurf des Flors an der Sandsteinurne auf dem Grabmal ist an einer Seite fast völlig verwittert und wird mit Spezialmaterial nachmoduliert.

Zwei unterschiedlich gefärbte Mörtel

Der Steinmetz muss bei diesen Arbeiten zwei unterschiedlich gefärbte Mörtel einsetzen, weil das Grabmal aus zwei verschiedenen Sandsteinarten errichtet wurde, um die Gestaltungselemente auch farblich voneinander abzusetzen.

„Das konservatorische und restauratorische Ziel ist nicht, das ursprüngliche Aussehen des Denkmals wiederherzustellen, dass es wie neu aussieht. Man soll ihm sein fast 200-jähriges Alter ruhig ansehen“, betont Morten Pachur. Wenn die Monate langen Restaurierungsarbeiten der Spezialfirma Nüthen, die der Verein „Erhaltet den Eichholzfriedhof“ initiiert hat, beendet sind, kann das Arndts-Grabmal wieder Zeugnis von der damaligen Bestattungskultur ablegen, wie etliche andere wertvolle Grabdenkmale historisch interessanter Persönlichkeiten und Familien auf diesem Friedhof, der somit gewissermaßen ein Geschichtsbuch unsere Stadt in einer kleinen gepflegten Parkanlage darstellt.

