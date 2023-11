Toter auf Neheimer Bahngleisen: Das sagt die Polizei

Arnsberg Zum tödlichen Vorfall auf Bahngleisen bei Neheim gibt es fast zwei Wochen nach der Tragödie noch offene Fragen. Das sagt die Polizei.

Es war der letzte Sonntagmorgen im Oktober dieses Jahres. Eine lange Nacht mit der jährlichen Zeitumstellung, die für einen jungen Mann aus Arnsberg tödlich endete. Und bis heute ist nicht ganz klar, was wirklich passiert ist und was dazu geführt hat, dass am frühen Morgen eine männliche Personen auf den Bahngleisen rund um den Bahnhof Neheim-Hüsten von einem Zug erfasst worden ist.

In einer ersten Einschätzung der Polizei war davon die Rede, dass „vieles auf einen Suizid hinweist“. Dass diese Redaktion überhaupt dezent über den tödlichen Vorfall berichtete, aber lag daran, dass auch die Deutsche Bahn auf dem Online-Portal zuginfo.nrw auf den Fall, einen Rettungseinsatz „zwischen Wickede und Neheim“ und Störungen des Bahnverkehrs hingewiesen hat. Die Feuerwehr Arnsberg hatte ebenfalls kurz mit dem Stichwort „Person vor Zug“ im Bereich Kleinbahnstraße informiert. Normalerweise berichtet unsere Zeitung nicht über Suizide, wenn sie kein öffentliches Aufsehen erregen, um Nachahmungen zu vermeiden.

Verschiedene Versionen der Ursache in sozialen Netzwerken

Es dauerte aber nicht lange, bis in sozialen Netzwerken und auch im Umfeld der Familie eine andere Schilderung der Nacht öffentlich wurde. Demnach sei der Verstorbene in der Nacht möglicherweise Opfer eines Gewaltverbrechens geworden und quasi zum Vertuschen bereits tot auf die Gleise gelegt worden. In der Gerüchteküche kamen mehr und mehr Details hinzu. Wie Polizeisprecher Michael Schemme mitteilt, beobachte die Kripo auch die sozialen Netzwerke und versuche entsprechende Hinweise polizeilich zu nutzen.

Vor seinem Tod soll sich der Mann in einer Gaststätte im Ohl in Neheim aufgehalten haben. Foto: Martin Haselhorst / WP

Eine Festlegung auf eine mögliche Ursache des Todes des Mannes, der von seinem Umfeld als „lebensfroh“ beschrieben wurde, will die Polizei nicht mehr treffen - nicht einmal in der Tendenz. „Die Ermittlungen laufen aktuell in alle Richtungen. Konkret wird das Geschehen derzeit in Richtung eines möglichen Suizides, eines Unglücksfalls und auch bezüglich eines Gewaltverbrechens untersucht“, sagt Michael Schemme.

Bekannt geworden ist, dass der verstorbene Mann vor seinem Tod in einer Gaststätte im Neheimer Ohl in der Nacht in einen Streit mit anderen Gästen geraten sei. Wie das Umfeld der Familie mitteilt, sei das so auch der Polizei mitgeteilt worden. Auch mögliche Zeugen wurden benannt und die Familie hofft, dass sich weitere Personen bei der Polizei melden, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben. „Es wurden und werden derzeit mögliche Zeugen in dieser Sache vernommen. Detailliertere Angaben zum Inhalt von Zeugenaussagen dürfen und können wir auch aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen“, so der Polizeisprecher. Er betont, dass die Polizei die Ermittlungen nach dem Vorfall zu keinem Zeitpunkt eingestellt habe. Auch seien die sterblichen Überreste des Mannes obduziert worden, was nach Bahnunfällen aber nicht immer eindeutige Ergebnisse hervorbringt.

Wann und wie die Ermittlungen abgeschlossen werden, kann Michael Schemme zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. „Wenn die kriminalpolizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind, entscheidet die Staatsanwaltschaft über das weitere Verfahren“, betont der Polizeisprecher. Bis dahin müssen die Angehörigen und Freunde des Mannes mit der Ungewissheit leben.

