Toter aus der Röhr: Obduktion bringt Klarheit

Hüsten. Der Tote, der von einem Angler, am 22. September in der Röhr in Hüsten gefunden wurde, ist identifiziert.

Die Identität des am vergangenen Mittwoch gefundenen Toten an der Röhr in der Nähe des Hüstener Thankgrimweges ist geklärt. Das hat die Polizei am Dienstag erklärt. Die zuständigen Todesermittler der Kriminalpolizei konnten über den Abgleich des Gebisses, das sogenannte Zahnschema, Klarheit erlangen. Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann aus dem Nachbarkreis Soest. Er wurde seit dem 3. August vermisst, so Polizeipressesprecher Holger Glaremin. Es liege kein Fremdverschulden vor, so ergab die Obduktion. Auch konnte keine Gewalteinwirkung festgestellt werden.

