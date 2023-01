Trauer um Heinz Coels in Arnsberg-Müschede

Müschede. Heinz Coels, „Urgestein“ der SGV-Abteilung Müschede, stirbt unerwartet mit 83 Jahren.

Trauer und Entsetzen bei der SGV-Abteilung Müschede:

Heinz Coels ist plötzlich und völlig unerwartet im Alter von 83 Jahren am vergangenen Mittwoch, 28. Dezember 2022, verstorben.

„Der Tod von Heinz erschüttert den gesamten SGV-Ortsverein Müschede und erfüllt uns mit großer Trauer. Wir verlieren mit Heinz einen langjährigen, humorvollen Wanderfreund – ein Urgestein, der grundlegend an dem Bau der SGV-Hütte im Jahre 2005 sowie an der Gestaltung der SGV-Abteilung Müschede in den vergangenen Jahrzehnten beteiligt war“, schreibt der Vorstand. Es gab kaum einen Tag, an dem Heinz nicht für den SGV Müschede im Arbeitseinsatz war. Heinz Coels war Ehrenmitglied und Träger des goldenen SGV-Ehrenzeichens sowie über Jahre im Amt des Hüttenwartes und als zweiter Vorsitzender des örtlichen SGV tätig. Bis zu seinem Tod gehörte Heinz aktiv dem Vorstand an.

„Er war stets zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde und genoss durch seine aufgeschlossene, liebenswerte Art bei allen Altersgruppen viel Sympathie. Wir sprechen seiner Familie unser tiefes Mitgefühl aus und wünschen ihr viel Kraft für die kommende Zeit. Wir werden Heinz Coels ein ehrendes Gedenken bewahren“, heißt es weiter aus Reihen der Müscheder Wanderer.

