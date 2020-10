Die aktiven Musiker des Musikvereins Stockums beim Neujahrsempfang in diesem Jahr. Da ist die Welt noch in Ordnung...

Musiker in Not

Musiker in Not Trauriges Jubiläum für den Musikverein Stockum

Stockum. Der MV Stockum muss sein 100-jähriges Bestehen in Zeiten von Corona feiern.

Dieses Jahr ist ein besonderes für den Musikverein Stockum, nicht etwa der Corona-Pandemie wegen, sondern weil dieses Jahr das 100-jährige Bestehen des Vereins bedeutet. Schon 2018 begannen die Planungen für das Jubiläum– doch es kam anders als erwartet. Die geplanten Veranstaltungen entfielen bisher fast gänzlich.

Nur die Fanfare, die am Neujahrsmorgen an der Rehbergkapelle das Jubiläumsjahr einleitete, sowie am 5. Januar den Neujahrsempfang begleitete, konnte spielen. Zum Empfang waren alle noch lebenden „Alt-Aktiven“ eingeladen, so dass sich Jung und Alt – erfahren und unerfahren – trafen. Alle anderen geplanten und beworbenen Veranstaltungen mussten abgesagt werden somit waren die Kosten für Werbung vergebens und verloren.

Wie bei anderen Vereinen auch, mussten die Proben ab März dieses Jahrs unterbrochen werden, weder Orchesterproben noch der musikalische Einzelunterricht konnten stattfinden. Trotz der Einschränkungen gab man sich im Verein viel Mühe, um das Musizieren weiterhin zu ermöglichen, kirchliche Veranstaltungen wurden musikalisch begleitet – und auch die Fanfare konnte an Ostern zum Jubiläumsjahr von unterschiedlichen Standorten spielen.

Schützenhallen werden Proberäume

Bereits einige Wochen nach dem Lockdown wurden die Proben wieder aufgenommen – nun aber in den Schützenhallen, um die notwendigen Abstände einhalten zu können. Die jährliche Reveille am Stockumer Schützenfestsonntag ließen sich die Musiker und Musikerinnen nicht nehmen und absolvierten diese zu Fuß, um auch hier die nötigen Abstandsregeln einhalten zu können.

Zusätzlich wurden noch musikalische Ständchen an verschiedenen Orten gespielt, welche vor allem den älteren Dorfbewohnern sehr gefielen.

Um die schönen Tage des Sommers noch einmal voll auszunutzen, wurden die Proben unter freiem Himmel abgehalten, so dass jeder der Dorfbewohner und Probenbesucher die Ergebnisse der vergangenen Monate hören konnte. „Oft sorgten diese Proben für herzlichen Applaus, der uns Musikanten stark motivierte“, erzählen die Stockumer Musiker.

Hohe Heizkosten fallen an

Die Orchesterproben können momentan immer in der Schützenhalle in Stockum stattfinden. Das große Problem: Die Halle muss nun immer mehr geheizt werden, weshalb die Heizkosten in die Höhe schießen. Die Frage, die allen Vereinsmitgliedern durch den Kopf geht: „Wie lange können die Proben noch stattfinden?“ Das Heizen geht es ins Geld, Einnahmen fallen aufgrund der fehlenden Auftritte weg.