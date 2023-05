So soll das neue Trilux-Werk in Polen aussehen.

Wirtschaft Trilux meldet Neubau eines Produktionsstandortes in Polen

Hüsten. Das Arnsberger Lichttechnik-Unternehmen investiert in ein neues Werk in Polen. Heimischer Standort soll dadurch gestärkt werden.

Der Hüstener Lichttechnik-Experte Trilux setzt seinen Wachstumskurs in Zentral- und Osteuropa fort. In der Nähe von Lublin, etwa 160 Kilometer südöstlich der polnischen Hauptstadt Warschau, baut der deutsche Marktführer für professionelle LED-Beleuchtung ein neues Werk für die Fertigung von Leuchten. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2024 geplant.

Spekulationen um Asylunterkunft im Dorint in Neheim>>>

Neben der Produktion, Intralogistik und Montage werden produktnahe Verwaltungstätigkeiten, Produktentwicklung sowie IT-Dienstleistungen dort angesiedelt. Osteuropa ist schon lange einer der Schwerpunkte der internationalen Wachstumsstrategie des Unternehmens. Seit 33 Jahren ist Trilux in der Vertriebsregion Central Eastern Europe (CEE) tätig und beschäftigt dort rund 80 Mitarbeitende. Die neu geplante rund 23.000 Quadratmeter große Produktionsstätte ist eine wichtige Ergänzung zu den bestehenden Werken in Arnsberg (Deutschland) und Zaragossa (Spanien), um die Produktionskapazitäten zu erweitern und so die stetig steigende Nachfrage nach energieeffizienten, intelligenten Lichtlösungen bedienen zu können.

Erneut Schlägerei in Neheimer City>>

„Wir sind überzeugt, dass uns ein weiterer Produktions- und Entwicklungsstandort in Osteuropa helfen wird, unsere bereits erfolgreiche Vertriebsaktivität sowie unsere Position in diesen Wachstumsmärkten zu festigen und weiter auszubauen“, erklärt Hubertus Volmert, CEO von Trilux. Alle internationalen Märkte würden vom neuen Standort profitieren. Das bestätigte auch Unternehmenssprecherin Isabell Sabisch, die keine personellen Auswirkungen auf den Hüstener Standort sieht.

So funktioniert Karriere mit Kind - ein Beispiel aus Sundern>>>

„Durch die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden können wir erheblich besser auf ihre individuellen Wünsche, aber auch auf Branchentrends reagieren“, so Volmert. „Zudem bietet das neue Werk weitere Unabhängigkeit von externen Einflüssen und sichert unsere Qualität und Lieferzuverlässigkeit.” Der neue Standort sei darüber hinaus ein wesentlicher Pfeiler der Trilux-Nachhaltigkeitsstrategie. Im polnischen Werk sollen nicht nur zukunftsweisende Lichtlösungen produziert werden, sondern auch der ökologische Fußabdruck durch kürzere Transportwege zu den europäischen Kundinnen und Kunden verringert.

So stellt sich Trilux strategisch auf>>>

Die Planung des Standorts erfolgte nach den Standards der „Breeam“-Zertifizierung. Sämtliche Neubauten werden mit moderner Gebäude- und Energietechnik ausgestattet. Die Baumaßnahmen beginnen im Sommer 2023. Im Frühjahr des Jahres 2024 soll das neue Werk mit bis zu 250 Mitarbeitenden eröffnet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg