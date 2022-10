Trilux und Wepa: Nachhaltigkeitskreislauf lokal gedacht

Arnsberg. Trilux in Hüsten kooperiert bei Papierhandtücher-Wiederverwertung mit Müscheder Wepa-Werk.

Für das Lichttechnik-Unternehmen Trilux ist das Streben nach Nachhaltigkeit eine ganzheitliche Aufgabe, die alle Unternehmensbereiche und Prozesse mit einbezieht. Jüngster Ansatzpunkt ist das Kreislaufkonzept für die Papiertücher aus den Waschräumen am Standort in Arnsberg. Dazu wurde ein besonderes Recycling-Konzept eingeführt: der Wepa-Papierkreislauf.

Seit der Umstellung im März 2022 wurden bereits 2190 Kilogramm Handtuchpapier gesammelt und in den Produktionskreislauf zurückgeführt, statt sie thermisch zu verwerten. Das erspare der Umwelt rund 90 Prozent der CO2-Emissionen und reduziert das Müllaufkommen signifikant. Um wertvolle Ressourcen zu schonen und den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, setzt Trilux auf Kompetenz aus der Region – und hat in seiner Unternehmenszentrale in Arnsberg das Kreislaufkonzept des ebenfalls dort ansässigen Papierherstellers Wepa umgesetzt. Dazu wurden die Waschräume mit neuen Papierhandtuch-Spendern und zum Teil auch mit gesonderten Abfallsammelbehältern ausgestattet und eine nachhaltige, zirkuläre Papiersorte eingeführt. Die Black-Satino-Handtücher von Wepa besitzen einen hohen Anteil an langfaserigen Papierfasern und eignen sich damit – anders als Standard-Papierhandtücher – ausgezeichnet zur Wiederverwertung. Nach der Benutzung werden die Papiertücher in einem Container gesammelt, regelmäßig von einem lokalen Entsorgungsunternehmen abgeholt – und von Wepa wieder zur Herstellung von neuem Black-Satino-Papier eingesetzt. „Ein attraktiver, nachhaltiger Kreislauf, durch den Trilux rund 90 Prozent der CO2-Emissionen einspart, die mit der thermischen Verwertung des Papierabfalls verbunden waren“, so das Unternehmen.

Bislang wurden in der Trilux-Unternehmenszentrale 2190 Kilogramm Papier aus den Waschräumen gesammelt und recycelt. Auf das Jahr rechnet Trilux mit knapp 14 Tonnen Papier an eingespartem Restmüll. „Das ausgebaute Papier-Recycling ist ein weiterer Baustein im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie auf dem Weg zur Klimaneutralität der deutschen Produktionsstandorte bis 2025“, erklärt Katrin Discher, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Trilux.

