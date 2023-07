Trilux und Wepa: Schon fünf Tonnen Papier recycelt

Arnsberg. Unternehmen Wepa und Trilux bei Kooperation für mehr Nachhaltigkeit in der Erfolgsspur.

Was verbindet einen führenden Leuchtenhersteller und einen „Riesen“ der Hygienepapier-Branche? Auf den ersten Blick mag diese Frage Schulterzucken auslösen. Doch schaut man genauer hin, stößt man auf eine Erfolgsgeschichte, die im Februar 2022 begonnen hat – und inzwischen als (vorläufige) Bilanz fünf Tonnen Recycling statt Restmüll vorweisen kann.

Wie das funktioniert? „Kooperation zur Papierrückholung“ lautet das Erfolgsrezept, das ganz einfach „zubereitet“ wird: Beim „führenden Leuchtenhersteller“ – Trilux – werden Papierabfälle aus den Waschräumen gesammelt; und regelmäßig vom „Hygienepapier-Riesen“ – Wepa Professional – für die erneute Papierproduktion recycelt.

Black Satino Die Sanitärlösungen von Black Satino sind das Ergebnis eines Kreislaufs: Sie werden aus nachhaltigen, verantwortungsbewussten Rohstoffen und ohne schädliche Chemikalien hergestellt. Sie sind unschädlich für Mensch und Umwelt und zu 100 Prozent CO2-neutral. Info: www.blacksatino.eu

Synergien seien notwendig, „um zirkuläre Ansätze zu verwirklichen“, sind sich die Führungsebenen der beiden heimischen Traditionsunternehmen einig – und haben darum das Papierrückhol­system eingeführt. Als Kreislaufkonzept angelegt, wird es schon seit etwa 18 Monaten angewandt.

Diese Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt das Ziel, wertvolle Papier­fasern im Kreislauf zu halten.

Im Detail sieht das wie folgt aus: Auf Basis der Vereinbarung werden benutzte Handtuchpapiere von Trilux gesammelt und anschließend der Wepa zur Herstellung neuer Hygienepapiere zugeführt. Dabei kommt eine weitere ortsansässige Firma ins Spiel: Die Röhrtaler Wertstoff GmbH holt das gebrauchte Papier in Hüsten ab und liefert es in Müschede an.

„Wie neu“ zurück

Von der Wepa recycelt, gelangt es anschließend „wie neu“ wieder zurück zu den „Leuchtenmachern“.

Läuft: Von Februar 2022 bis Mai 2023 wurden so bereits mehr als fünf Tonnen gebrauchte Papierhandtücher des Labels „Black Satino“ (siehe Infobox) zu neuem Papier verarbeitet.

Black Satino heißen die recycelten Papierhandtücher der Wepa, hier bei Einführung (2020) präsentiert von Martin Rohde (Geschäftsführer Wepa Professional, li.) und Udo Raumann. Foto: Martin Schwarz / WP

Benutztes Papier aus Waschräumen wird andernorts überwiegend noch über den Restmüll entsorgt und thermisch verwertet. Die von den beiden Arnsberger Unternehmen geschaffene Infrastruktur zur regelmäßigen Rückholung stellt eine ressourcenschonende Alternative dar. Wie wichtig das für Trilux ist, betont Katrin Discher:

„Nachhaltigkeit ist für uns eine ganzheitliche Verpflichtung, die alle Unternehmensbereiche und -prozesse einschließt. Die Partnerschaft mit Wepa bildet einen wichtigen Baustein zur Erreichung unserer Klimaziele. Dank des Papierkreislaufs können wir CO2-Emissionen einsparen und das Müllaufkommen signifikant reduzieren“, so die Trilux-Nachhaltigkeitsmanagerin.

Und Wepa Professional gibt zu Protokoll, man führe das Papierrückhol­system bereits mit weiteren Unternehmen und Institutionen durch und strebe an, die Anzahl dieser Kooperationen „kontinuierlich auszuweiten“.

