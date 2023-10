Trio schlägt Arnsberger krankenhausreif

Arnsberg. Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei mit vier beteiligten Männern und sucht Zeugen.

Die Hintergründe einer Schlägerei sind noch vollkommen unklar, schreibt die Polizei. So viel ist im Moment bekannt: Ein 61-jähriger Mann aus Arnsberg wurde am Freitag gegen 21:50 Uhr bei einer Schlägerei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es offensichtlich zwischen vier Personen im Bereich „Wintroper Weg“ zu einer Auseinandersetzung.

Drei Männer aus Arnsberg im Alter zwischen 27 und 53 Jahren stehen im Verdacht, an der Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. Das Opfer wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

