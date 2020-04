Trotz Krise: Hüsten hat einen Osterbrunnen

Hüsten. Die engagierten Frauen des FC Sonnenburg machen es möglich. Und Ortsheimatpfleger Bernd Rahmann dankt für die tolle Geste.

Seit Jahren schmücken die engagierten Frauen des Hüstener Freundschaftsclub Sonnenburg zu Ostern den Marktbrunnen vor der St. Petri Kirche. Die „Sonnenhummeln“ mussten in diesem Jahr wegen der Coronakrise jedoch ihr Engagement einstellen, Arbeiten und Vorbereitungen in der Gruppe konnten nicht stattfinden.

„Sonnenhummeln“-Chefin Gaby Mutzenbach wollte Tradition nicht aufgeben

Doch die Chefin der „Sonnenhummel“-Truppe, Gaby Mutzenbach, wollte die gute Tradition aber nicht aufgeben. Zusammen mit ihrem Mann und Tochter Linda brachte sie den Osterschmuck am Brunnen an. Viele Spaziergänger erfreuen sich nun an dem prächtig geschmückten Hüstener Wahrzeichen. Als einem schönen Symbol in schwieriger Zeit.

Lob gibt es für diese Aktion auch vom Hüstener Ortsheimatpfleger Bernd Rahmann. „Es ist gut zu sehen, dass auch in dieser ungewöhnlichen Zeit noch liebgewonnene Traditionen aufrecht erhalten bleiben.“