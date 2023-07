„Tüftel-Guru“ Ranga Yogeshwar ehrt BJB und Severin

Arnsberg/Sundern. „Top 100-Siegel“ für zwei heimische Unternehmen: BJB (Neheim) und Severin (Sundern) werden von Tüftel-Guru Ranga Yogeshwar gewürdigt.

Tolle Anerkennung für zwei alteingesessene heimische Unternehmen: Das „Top-100-Siegel“ haben die Firmen BJB aus Neheim und Severin mit Sitz in Sundern erhalten. Beide wurden bereits zuvor mit diesem Prädikat versehen – doch Location und Mentoring waren dieses Mal etwas ganz Besonderes: Die Preisverleihung erfolgte auf dem Deutschen Mittelstands-Summit in Augsburg – und aus Anlass des 30-jährigen „Top 100“-Jubiläums hat Wissenschaftsjournalist und „Tüftel-Guru“ Ranga Yogeshwar den Innovationswettbewerb als Mentor begleitet. In der Jubiläumsrunde hatten sich 550 Unternehmen um die Auszeichnung beworben – so viele wie nie zuvor. Die Ausgezeichneten, darunter auch das lokale Duo, dürfen schon seit Jahresbeginn ihr TOP 100-Siegel 2023 führen. Was genau das bedeutet – und wofür BJB und Severin Lob und Anerkennung gebührt?

„Top 100“: der Wettbewerb Seit 1993 wird das Top 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an Mittelständler verliehen. Die wissenschaftliche Leitung hat seit 2002 Professor Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 26 Forschungspreisen und 200 Veröffentlichungen gehört er zu den international führenden Innovationsforschern.

Im wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte BJB in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Außenorientierung/Open Innovation“. Das Unternehmen zählt bereits zum dritten Mal zu den Top-Innovatoren. Der Hersteller von Komponenten für die Lichtindustrie und von Beleuchtungslösungen für die Hausgeräteindustrie habe den Wandel hin zur LED-Technologie inzwischen erfolgreich gemeistert, stellen die Juroren fest. Das sieht auch Philipp Henrici so: „Bei uns gibt es produktspezifische Entwicklungen, die individuell auf den Kunden und seine Anforderungen zugeschnitten sind, aber wir sind auch ein Verfechter von Standards“, kommentiert der Geschäftsführer anlässlich der Siegel-Verleihung. Das betreffe in erster Linie die Standardisierung von LED-Komponenten für die Leuchtenindustrie. Und um sicherzustellen, dass BJB bei Neuentwicklungen nicht daneben liege, „diskutieren wir diese grundsätzlich immer mit dem Vertrieb und mit unseren Kunden“, so Henrici weiter. Für sein zweites Geschäftsfeld – Beleuchtungslösungen für die Hausgeräteindustrie – erhalte BJB viele Innovationsimpulse direkt vom Markt und von seinen Kunden.

Bei Severin wird iterativ gearbeitet

Und weiter südlich – an der Röhr? Ebenfalls im wissenschaftlichen Auswahlverfahren der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) und – schau an – ebenfalls im Bereich „Außenorientierung/Open Innovation“ punktet auch Severin. Für die Sunderner, die ebenfalls einen Dreierpack als Top-Innovatoren hingelegt haben, verrät Sascha Steinberg: „Wir arbeiten iterativ – heißt: Erst wenn die Kunden unser Produkt wirklich wollen, entwickeln wir einen Prototypen“.

Kocht laut Jury „nicht gerne im eigenen Sud“: Sascha Steinberg, „Director Innovation“ der Sunderner Firma Severin. Foto: Martin Schwarz / WP

Das gefällt auch der Jury: Der „Director Innovation & Category Management“ koche nicht gerne im eigenen Sud. Lieber stelle er den Topf buchstäblich vor seine Zielgruppe, lasse sie kosten, Präferenzen einbringen und Optimierungsvorschläge zur Rezeptur machen. Das Ergebnis könne sich sehen lassen: Kaffeemaschinen, Staubsauger oder Elektrogrills. Seit zehn Jahren zeige die Orientierung in Sachen Innovation konsequent nach außen.

Die Stimme der Zielgruppen repräsentiere ein hauseigenes, interdisziplinäres Innovations- und Category-Management: Ein eigens geformtes Team aus zehn Mitarbeitern verantwortet als interner Treiber die Initiierung sowie die Bewertung und die Realisierung von Ideen. Gesammelt werden Rückmeldungen etwa im Servicecenter am Standort, beim Werksverkauf auf dem Firmengelände oder in Onlineforen.

