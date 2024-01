Turmuhr tickt wieder richtig

Neheim Der Sauerländer Dom geht wieder mit der Zeit. Und das ging schneller, als eigentlich gedacht. . .

Die Uhr am Neheimer Dom, der Johanneskirche, ist ein altes Schätzchen. Sie läuft rein mechanisch - oder eben nicht. Nachdem sie über Wochen ausgerechnet auf 5 vor 12 stehen geblieben war, zeigt sie jetzt wieder die richtige Zeit an. Wie konnte das passieren? Das haben wir Oliver Jolmes vom Kirchenvorstand gefragt, der „seine“ Uhr seit langem kennt. Hier ist seine Antwort.

„Die Firma Dürr aus Rothenburg ob der Tauber war ja im Dezember da und hat erstmal das Uhrwerk von den Ziffernblättern entkoppelt, damit uns weiter die Stunde schlägt, auch wenn wir es augenscheinlich nicht sehen konnten“, schreibt Jolmes. Und weiter:

Danke an heimische Handwerker

Die Verabredung war eigentlich Ende Januar, Anfang Februar, aber dann rief er ganz unvermittelt Anfang letzter Woche an, und bot den 17. Januar an,- er hatte einen Termin in Paderborn ins Haus bekommen, und würde auf der Reise unsere Uhr gleich mitmachen können. Und weil unser Problem ja kein wirklich speziell-technisches war, da möglicherweise besondere Ersatzteile etc. erfordert hätte, sondern eben „nur“ festgefressener Zahnräder und Gestänge wieder gangbar gemacht werden mussten,

konnte der Termin mit ganz kurzer Vorlaufzeit zugesagt werden. Es hat durchaus einen Tag gedauert, und ein Dank geht auch an unsere heimischen Handwerker, die uns netterweise geholfen haben, die notwendigen Maschinen für ein paar Stemmarbeiten etc. zur Verfügung zu stellen. Es musste einiges an Gestänge bewegt werden, einige Gelenke und Getriebe eingestellt werden, aber seit kurz nach Mittag am Geburtstag der besten Ehefrau von allen tickten die Zeiger wieder, wie sie sollten.

Ich hatte dann auch die Genehmigung, mich noch einmal von der Geburtstags-Kaffee-Tafel zu entfernen, um zur Schluss-Besprechung mit Herrn Dürr auf den Turm zu klettern. Läuft alles rund, sieht gut aus, und ich freu mich tatsächlich auch selber, dass unser Sauerländer Dom jetzt wieder die richtige Zeit anzeigt, wenn man an ihm hoch guckt.“

