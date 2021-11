Das Lehrschwimmbecken in Voßwinkel.

Lehrschwimmbecken TuS für Erhalt des Lehrschwimmbeckens in Voßwinkel

Voßwinkel. Der TuS Voßwinkel ist für den Erhalt des Lehrschwimmbeckens am Standort Grundschule Voßwinkel – sonst droht den Schwimmern des Vereins das Aus.

Da die Diskussion über die Lehrschwimmbecken mittlerweile zu Beschuldigungen einzelner Personen führt, bezieht der TuS Voßwinkel kurz Stellung: Der TuS, einschließlich seines betroffenen Vorstandsmitglieds, positioniert sich klar für den Erhalt des Lehrschwimmbeckens in Voßwinkel.

Der Betroffene musste als Vorstandsmitglied des Stadtsportverbandes Neutralität wahren. In der Funktion des Ortspolitikers wie auch als Mitglied des Vereinsvorstandes hat er, wie auch der gesamte TuS Voßwinkel, sich jedoch immer für den Erhalt des Ortsbeckens ausgesprochen. Der TuS Voßwinkel als Breitensportverein hat im Rahmen des Masterplan Sports, insbesondere aber in diesem Jahr 2021 bei der Reaktivierung der Seepferdchenkurse in der Sauerstraße sehr gut mit den anderen Schwimmvereinen zusammen gearbeitet. Die reinen Schwimmvereine aus den Ortsteilen Neheim, Hüsten und Arnsberg haben auch eine klare Haltung, die der Stadtsportverband nun zum Ausdruck gebracht hat. Die Meinung des TuS Voßwinkel wird damit jedoch nicht wiedergegeben.

Stärkung der Dörfer

Der TuS ist für den Erhalt des Lehrschwimmbeckens am Standort Grundschule Voßwinkel. Unsere Seepferdchen-, Aquafitness-, Wassergymnastik- und Altenschwimmkurse stehen und fallen mit dem Standort. Man muss davon ausgehen, dass die Abteilung Schwimmen ansonsten in zwei bis vier Jahren nicht mehr existiert. Das Argument der Stärkung der Dörfer ist hier dasjenige, welches für die Standorte Voßwinkel und Herdringen spricht. Mit der Schließung von Standorten in den Dörfern werden diese strukturell weiter geschwächt. Deshalb soll aus Sicht des TuS das Voßwinkeler Lehrschwimmbecken saniert oder neu gebaut werden.

