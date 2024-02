TuS Niedereimer freut sich auf den Kinderkarneval

Arnsberg Am 12. Februar geht es ab 14.38 Uhr los, da treffen sich die bunt verkleideten Narren in der Halle auf der Friedrichshöhe.

Niedereimer. Am Rosenmontag schlägt in Ninive traditionell die Stunde des Kinderkarnevals. Am 12. Februar beginnt der Einlass um 14.38 Uhr, da treffen sich die bunt verkleideten kleinen Närrinnen und Narren in der Halle auf der Friedrichshöhe. Das Organisationsteam vom heimischen TuS hat für den karnevalistischen Nachwuchs wieder ein tolles Programm vorbereitet. Auch die drei Prinzengarden aus Uentrop haben sich angesagt, man darf gespannt sein auf die Tanzmariechen aus dem Nachbardorf.

Für Essen und Trinken ist mit Waffeln sowie Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. „Es wäre super, wenn viele Kinder kostümiert kommen würden, dann hätten wir echte Karnevalsstimmung“, freut sich Carmen Sölken vom TuS Niedereimer auf den Rosenmontag. Der Eintritt beträgt für Kinder 1 Euro, Erwachsene mit Kostüm zahlen 2 Euro, ohne Kostüm müssen 2,50 Euro berappt werden. Der Kindereintritt kommt den schwerstbehinderten Zwillingen Emma und Finn aus Oeventrop zugute. Infos hierzu auf der Spendenplattform gofundme.com.

