Wettbewerb „Nähe auf Distanz“ TuS Oeventrop: „Schöne Girlscamp-Woche in schwerer Zeit“

Oeventrop. TuS Oeventrop konzipierte kurz nach dem ersten Lockdown eine „girlscamp@home“-Woche mit Spaß für die ganze Familie.

Alles war so schön geplant, doch dann kam durch den ersten Corona-Lockdown alles anders als gedacht: Der TuS Oeventrop ließ sich davon nicht unterkriegen. Das Fußball-„Girlscamp“ wurde zum digitalen Erlebnisraum.

Oeventroper „girlscamp@home“

Aus Enttäuschung wird Idee

Unter dem Motto „Echte Mädchen spielen Fußball“ sollte das „Girlscamp“ im April zum 18. Mal stattfinden. Seit 2003 findet immer in einer Osterferienwoche das beliebte Fußballferiencamp für Mädchen statt. Auch für dieses Jahr hatten sich wieder über 80 Mädchen im Alter von 6 bis 16 Jahren angemeldet. Dann der Lockdown: Die Enttäuschung bei den Betreuern/-innen und vor allem bei den Mädels war groß. Schulen geschlossen, kein Training im Verein, keine Treffen mit Freunden. „Für uns war klar, wir möchten eine Aktion für die Mädels und ihre Familien starten“, so Trainerin Laura Stein, „ein Jahr ohne Girlscamp ist keine Option“.

Es kam kurzfristig die Idee für ein „Girlscamp@home“: An jedem Girlscamp-Tag (Montag - Freitag) wurden um 10 und 14 Uhr verschiedene Wettbewerbe und kleine Aktionen für Zuhause veröffentlicht. Den Ball sollten die Mädchen quasi immer griffbereit haben. Für jeden Tagessieger gab es am Ende der Woche eine kleine Überraschung.

Videos motivieren

Die Videos hat der TuS Oeventrop über die Homepage www.fussball-oeventrop.de, Facebook, Instragram und WhatsApp veröffentlicht, so dass alle freien Zugriff hatten und nach Belieben mitmachen konnten. „So haben wir auch noch Kinder erreicht, die nicht angemeldet waren und so eine schöne Lockdown-Beschäftigung hatten“, erzählt Laura Stein. Am Ende waren es über 90 Teilnehmer.

Eingebunden wurde bei einer Online-Live-Challenge zum Abschluss die ganze Familie. Die Mädels haben per WhatsApp immer eine Aufgabe bekommen (zum Beispiel den „Bau eines Turms aus Toilettenpapier“) und mussten die Erledigung der Aufgabe per Foto oder Video bestätigen. Zum Abschluss gab es für alle einen „Echte Mädchen spielen Fußball“-Turnbeutel nach Hause geliefert.

„Es war eine unglaublich schöne Girlscamp-Woche, auch wenn wir den Sportplatz und das persönliche Miteinander sehr vermisst haben, könnten wir vielen Kindern und ihren Familien ein Lächeln ins Gesicht zaubern und das ist das Wichtigste in dieser noch so schwierigen Zeit“, so Laura Stein.

Alles zu unserem mit 7000 Euro dotierten Wettbewerb „Nähe auf Distanz“ in Kooperation mit Westenergie lesen Sie hier.