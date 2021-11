TuS Voßwinkel erhöht die Beiträge moderat

Voßwinkel. Mitgliederversammlung des TuS Voßwinkel: Ehrenbrief des Sauerländischen Turngaus für Mark Weber und Uli Schenzer für vorbildliche Arbeit.

Die erste Mitgliederversammlung des TuS Voßwinkel seit Frühjahr 2019 fand jetzt in der Schützenhalle mit rund 80 der über 900 Mitglieder statt. Vorsitzender Thomas Weber musste eine „moderate Beitragserhöhung“ bekanntgeben. Seit 2007 waren die Beiträge stabil geblieben und sogar durch einen Familientarif sozial gestaffelt worden. Insgesamt befände sich der Verein aber immer noch im Kreis der günstigeren Vereine.

Neue Leute im Vorstandsteam

Aufgrund des ausgefallenen Termins in 2020 musste der komplette Vorstand gewählt werden. Marian Knoche übergab das Amt des Fußball-Obmanns an Niklas Wenzel. Knoche bleibt dem Vorstand als Beisitzer erhalten. Laura Hieronymus und Julian Kugel stoßen ebenfalls neu zum Vorstandsteam hinzu. Nicht mehr zur Wahl stellten sich Helmut Weber, der nach 43 Jahren Vorstandstätigkeit dem Verein als Ehrenvorsitzender erhalten bleibt, und Sascha Filthaut.

Jubilarehrung

Für 25-jährige Mitgliedschaft in 2020 wurden Ralf Bannenberg, Elmar Wittmann, Timo Keute, Tobias Keute, Michael Rademacher, Jens Osterhaus, Fabian Lenze, Nicole Schlüter und Raphael Knoche geehrt. 2021 blicken Helmut Schreiber, Florian Müller, Björn Spitthoff, Dominic Wenzel, Marian Knoche und Klaus Höckel auf 25 Jahre Mitgliedschaft zurück. Manfred Düllberg, Paul Neuhaus, Gerhard Kneer, Eduard Gredel und Manfred Knoche hielten dem Verein bereits 2020 seit 50 Jahren die Treue. Das gleiche Jubiläum feiern 2021 Johannes Senske, Martin Gillert und Klaus Velmerig. 2020 waren Reinhold Weber, Manfred Zacharias und Hans-Werner Schmitz bereits 60 Jahre Mitglied. In 2021 waren dies Günter Wolf, Reinhard Weber und Friedhelm Stecken. An der Spitze der Jubilare stand Heinrich Bigge mit 70-jähriger Mitgliedschaft.

Der Oberturnwart des Sauerländer Turngaus, Wolfgang Breuer, ehrte Mark Weber und Uli Schenzer für jahrelange vorbildliche Leistungen und die Förderung des Deutschen Turnens mit dem Ehrenbrief des Gaus mit Nadel.

