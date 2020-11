TV Arnsberg: Finanzierung für Sportbahnhof steht

Arnsberg. Damit ist ein großer, wenn nicht der größte Meilenstein geschafft. Zeitgleich entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft eine neue Kita.

Es ist geschafft, die lange Zeit auf Gelb stehende Ampel für den Bau des „Sportbahnhofs“ ist auf Grün gesprungen:

Der TV Arnsberg als Bauherr hat jetzt nach intensiven, nicht immer einfachen Verhandlungen den Knoten durchschlagen und die dafür erforderliche Finanzierung unter Dach und Fach gebracht. Derzeit wird bereits der Bauantrag für das rund zwei Millionen Euro schwere Projekt ausgearbeitet, damit es möglichst schnell umgesetzt werden kann.

Und: Zeitgleich mit dem Bau des Sportbahnhofs wird in unmittelbarer Nachbarschaft eine neue Kindertagesstätte errichtet - als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Martin-Luther-Kindergarten an der Jahnstraße.

NRW-Bank gibt Zusage für zinsgünstigen Kredit

„In der letzten Woche konnte endlich nach umfänglichen Abstimmungen die wichtigste Hürde, die Finanzierung, genommen werden,“ freut sich TVA-Vorstandsmitglied Herbert Gillert. Gemeinsam mit der Sparkasse Arnsberg-Sundern und der Volksbank Sauerland sei es dem Verein gelungen, die Zusage für einen zinsgünstigen Kredit von der NRW.BANK zu bekommen.

Und damit könne das einigen Jahren entwickelte Projekt „Sportbahnhof“ - wir berichteten regelmäßig - nun ganz konkret angegangen werden.

Herbert Gillert: Haben die ursprünglichen Planungen abgespeckt

„Ursprünglich,“ erklärt Gillert, „hatten wir den Sportbahnhof zwar noch deutlich größer und damit auch teurer geplant, aber dann im Verlauf des Prozesses noch einmal alles abgespeckt.“

Und zwar von einem anfänglichen Kostenvolumen in Höhe von 3,2 auf nun rund zwei Millionen Euro, was auch das für für die Finanzplanung verantwortliche Vorstandsmitglied Stefan Helnerus auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.

Es zeichnen sich für den TV Arnsberg interessante Kooperationsmöglichkeiten ab

Doch trotz dieser abgespeckten Version des Sportbahnhofs sei dem Verein ein optimaler Wurf gelungen, findet Herbert Gillert. „Zudem zeichnen sich an diesem Standort nun gute Kooperationsmöglichkeiten ab, wie zum Beispiel mit der Kindertagesstätte, die hier parallel zu unserem Objekt entsteht.“ In diesem Bereich habe man als Verein entsprechende Erfahrungen, weil es bereits eine solche sportliche Zusammenarbeit, und zwar mit dem Norbertus-Kindergarten, gebe.

Nicht vergessen dürfe man in diesem Zusammenhang die benachbarte, gerade erst eröffnete Seniorenresidenz „Ruhrblick“. Auch mit dieser Einrichtung, glaubt Herbert Gillert, könnte im gegenseitigen Interesse eine fruchtbare Zusammenarbeit möglich sein. „Das müssen wir dann aber gemeinsam prüfen.“

Auf jeden Fall aber sei klar, verweist Gillert auf den städtebaulichen Aspekt: „Das gesamte Bahnhofsquartier wird durch den Bau von Sportbahnhof und Kindertagesstätte deutlich aufgewertet.“

Zeitgleich mit dem Sportbahnhof wird eine neue Kita errichtet

Zum Projekt: Im Zuge der weiteren Umsetzung wird der TVA 1000 Quadratmeter seines Grundstücks an der Clemens-August-Straße an einen Investor veräußern und mit dem Verkaufserlös seine Eigenkapitalquote wesentlich erhöhen. Für den Sportbahnhof verbleibt somit eine Grundstücksfläche von 1800 Quadratmetern.

Der entgegen den ersten Planungen neu konzeptionierte Sportbahnhof soll in Verbindung mit dem Neubau der separaten Kita - Träger ist der Evangelische Kirchenkreis Soest-Arnsberg - errichtet werden. Was für beide eigenständigen Planungen, wie oben angeführt, eine Win-win-Situation bedeute.

Bauanträge für beide Vorhaben werden zeitgleich abgegeben

Auf diesem Gelände entsteht auch eine neue Kita - als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Martin-Luther-Kindergarten in der Jahnstraße. Foto: Wolfgang Becker

Laut TVA und Kirchenkreis ist beabsichtigt, dass die Bauvorhaben Sportbahnhof und Kita zeitgleich beginnen und parallel durchgeführt werden

„Auch die Bauanträge werden wir gemeinsam abgeben.“ Für die Entwurfsplanung und die Bauausführung konnte der TVA übrigens das renommierte heimische Architekturbüro „wellie architekten partner“ aus Neheim gewinnen.

Sportbahnhof wird barrierefrei

Das überarbeitete Konzept des Sportbahnhofs sieht eine ebenerdige und barrierefreie Erschließung vor. Barrierefreiheit gilt ebenfalls für das erste Obergeschoss, das per Aufzug erreichbar ist. Im Erdgeschoss befinden sich der Gerätetrainingsbereich für das Individualtraining sowie der Empfang und ein Bistro.

Die Damen- und Herren-Umkleiden einschließlich der Sanitärräume sind in einem separierten Bereich platziert, ebenso eine integrierte behindertengerechte Toilette.

Die Gesamtnutzfläche des Sportbahnhof beläuft sich auf 1026 Quadratmeter

Im Obergeschoss sind ein großer Kursraum, der bei Bedarf in zwei Einzelräume unterteilt werden kann, sowie ein Saunabereich mit den dazugehörigen Umkleiden und Ruhezonen vorgesehen. Die Räume für Verwaltung und Übungsleiter werden zur Clemens-August-Straße hin ausgerichtet. Die Gesamtnutzfläche beläuft sich für den Sportbahnhof auf 1026 Quadratmeter.