TV Arnsberg TV Arnsberg freut sich über das Richtfest am Sportbahnhof

Arnsberg. Noch vor dem Jahresende sollen für interessierte Bürgerinnen und Bürger Bauführungen angeboten werden.

Auf den Tag genau, vier Monate nach dem ersten Spatenstich, wurde jetzt das Richtfest für den Sportbahnhof des TV Arnsberg gemeinsam mit dem Richtfest für den angrenzenden neuen Martin-Luther-Kindergarten gefeiert.

Damit wurde eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Fertigstellung der vereinseigenen Sportstätte genommen und die weiteren Bauarbeiten, insbesondere der Innenausbau, können ohne größere witterungsbedingte Einflüsse in den kommenden Wintermonaten fortgeführt werden.

Erfreut über den im Zeitplan liegenden Baufortschritt zeigten sich nicht nur die Verantwortlichen des TV Arnsberg, allen voran der Geschäftsführer Stefan Helnerus, sondern auch der bei dem Richtfest anwesende Bürgermeister der Stadt Arnsberg, Ralf Paul Bittner.

Bernd Schenk: „Wir sind mächtig stolz“

Für den TVA ist das Richtfest ein Meilenstein: „Wir sind mächtig stolz, dass wir nach fast einem Jahrzehnt Planungsphase mit vielen Höhen und Tiefen es doch noch geschafft haben, eine vereinseigene Sportstätte zu bauen,“ sagte 2. Vorsitzender Bernd Schenk. Der sportliche Ehrgeiz, nie aufzugeben, habe sich so wieder einmal bewahrheitet.

„Mit dem Sportbahnhof entsteht ein attraktives und modernes Sportzentrum, und das nicht nur für die aktuellen TVA-Mitglieder, sondern für alle Arnsberger, die sich in angenehmer Atmosphäre mit der Unterstützung eines qualifizierten Trainerstabs gesund und fit halten wollen.“

TVA-Geschäftsführer Stefan Helnerus lobt Einsatz der Handwerker und Planer

Vereinsvertreter und Bürgermeister Ralf Paul Bittner beim Richtfest des Sportbahnhofs. Foto: Frank Albrecht

Ein dickes Lob für die ausführenden Handwerker und Planer gab es von TVA-Geschäftsführer Stefan Helnerus. „Durch deren Einsatz wurde dieser Stand des Rohbaus erreicht.“ Er blickte aber auch schon in die Zukunft:

„Im nächsten Jahr liegt der Schwerpunkt neben der Fertigstellung des Baus in der Vorbereitung des Sportbetriebs. Auch dies werden wir gewissenhaft und gründlich mit Unterstützung unserer Vereinsmitglieder angehen.“

Die große Zufriedenheit über den zügigen Fortgang der Arbeiten zeigte sich auch bei Herbert Gillert, Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes, „denn das Richtfest des Sportbahnhofs ist ein Beweis dafür, was gemeinnützige Vereine auf die Beine stellen können, vorausgesetzt natürlich, die handelnden Personen ziehen alle an einem Strang.“ Und dies sei beim geschäftsführenden Vorstand des TVA uneingeschränkt der Fall.

Herbert Gillert: Zum Jahresende ist ein Blick in das Gebäude möglich

Da der derzeitige Baufortschritt aber noch keine gefahrlose Begehung des Gebäudes ermöglicht, wurde das Richtfest nur in einem kleinen Rahmen begangen. Es sei aber vorgesehen, so Gillert weiter, noch vor Jahresende eine Veranstaltung für alle TVA-Mitglieder und sonstige interessierte Bürgerinnen und Bürger anzubieten, bei der ein näherer Blick in das Gebäude im Rahmen von Bauführungen möglich ist.

