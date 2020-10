Überfall auf Arnsberger Spielcasino vor Gericht

Trotz achtmonatiger Untersuchungshaft scheint es dem 24-jährigen Angeklagten nicht schlecht zu gehen.

Er ist gut drauf, hat oft ein Lächeln auf den Lippen und grüßt freundlich und selbstsicher seine im Gerichtssaal anwesende Familie. Von der Staatsanwaltschaft ist er aber vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichtes wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Staatsanwaltschaft: Mit 30 Zentimeter langem Messer gedroht

Der Vorwurf: Er soll am 6. November 2019 kurz nach Mitternacht das Spielcasino „Spielpalast“ in der Straße „Unterm Römberge“ in Arnsberg gänzlich in Schwarz gekleidet, maskiert und mit einem 30 Zentimeter langen Messer bewaffnet betreten haben. Im Casino soll er dann eine Frau von einem Hocker gestoßen haben, die dabei im Rückenbereich verletzt wurde.

Mit dem Messer drohend forderte der 24-Jährige die Frau auf, so heißt es weiter in der Anklage, ihm ihre Geldbörse auszuhändigen. Zudem habe er in Richtung der Spielhallenaufseherin geschrien „Geld her“ und dabei Messerstiche angedeutet, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen.

Aus Angst um ihr Leben, entnahm die Aufsicht darauf hin aus der Kasse Scheingeld in Höhe von 180 Euro und legte es auf die Theke. Eine vom Täter übergebene Plastiktüte, die mit Geld gefüllt werden sollte, blieb jedoch auf dem Tresen liegen. Der Täter soll vielmehr das Geld direkt an sich genommen haben und damit aus der Spielhalle geflüchtet sein.

Trotz DNA-Spuren streitet der Angeklagte die Tat ab

Die zurückgelassene Plastiktüte wurde auf DNA-Spuren untersucht und dabei die DNA des Angeklagten gefunden. Diese war nach einem Raubüberfall, für den er zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden war, gespeichert worden.

Der Angeklagte streitet den Raub in der Spielhalle in Arnsberg ab. Eine Bekannte des 24-Jährigen hatte dagegen in einer polizeilichen Vernehmung angegeben, er habe ihr in einem Gespräch wenige Tage nach dem Überfall die Tat in Details geschildert und seine Täterschaft gestanden.

Vor der Tat und bevor diese Bekannte nach Marokko geflogen war, habe ihr der Angeklagte kund getan, dass er einen Überfall plane, wobei er einige Objekte aufzählte, die infrage kamen. Darunter sei auch das Spielcasino gewesen.

Aufnahmen der Überwachungskamera werden erneut ausgewertet

Von diesem Überfall wurden von der Überwachungskamera Videos gefertigt. Darauf ist der Täter in vielen Positionen zu erkennen. Eine Gutachterin des Landeskriminalamtes hatte versucht, eine Vergleichsmessung der verdächtigen Person sowie ein Bewegungsmuster zu erstellen. Das sei wegen der schlechten Bildqualität aber nicht möglich gewesen, so die Gutachterin, die angab, beim LKA Düsseldorf auf diesem Gebiet nicht auf dem letzten Stand der Wissenschaft zu sein.

Verteidiger Michael Babilon bemängelte die etwas primitive Art der Vermessung und beantragte, die für die Beweisführung wichtigen Erkenntnisse nach neuesten wissenschaftlichen Methoden nachzuholen.

Das Gericht kam diesem Antrag nach und will nun versuchen, mit den Originalaufnahmen und einem entsprechenden Gutachter die Vermessung des Tatverdächtigen nach dem letzten Stand der Technik vornehmen zu lassen.