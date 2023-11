Urlaub Übernachtungsrekord: Was Jugendherbergen so attraktiv macht

Arnsberg/Sundern/Möhnesee. Jugendherbergen Sorpe- und Möhnesee mit Buchungen sehr zufrieden. Boom bei Klassenfahrten und Kurztrips.

Urlaub in der Jugendherberge? Vor allem bei Schulen sehr angesagt, aber auch Wochenend-Trips erfreuen sich steigender Beliebtheit:

„Der September ist traditionell einer der stärksten Schulfahrten-Monate: Dieses Jahr freuen wir uns erneut – wie bereits 2022 – über einen Übernachtungsrekord in diesem Monat“, erklärt Maike Braun. Doch nicht nur das: „Die Jugendherbergen in Westfalen-Lippe freuen sich außerdem über eine gute Buchungslage in 2023, die über dem Vorjahr liegt“, so die Pressesprecherin des Landesverbandes Westfalen-Lippe gGmbH im Deutschen Jugendherbergswerk weiter.

Natur- oder erlebnispädagogisches Programm direkt am Ufer des Sorpesees Direkt am Ufer des Sorpesees liegt die Familien-/Jugendherberge Sorpesee, geeignet für Familien- oder Singleurlaub, sportliche Freizeiten, Klassenfahrten. Info zum Haus online auf www.

jugendherberge.de/jugendherbergen/sorpesee-383/portraet/ Viele Schulklassen buchen ein natur- oder erlebnispädagogisches Programm gleich mit. Beliebt ist z.B. das „Abenteuer auf dem Sorpesee“: Mit Floßbau und Paddeltouren wachsen Teamgeist und Klassengemeinschaft.

Was wird vor Ort, an Sorpe- und Möhnesee, geboten, und wie ist die Stimmungslage in den heimischen Jugendherbergen? Wir haben die jeweilige Hausleitung befragt:

Abenteuerwoche für Familien

„Das Jahr ist sehr gut gelaufen, und ich bin sehr zufrieden“, erklärt Rebecca Alba. Vor allem für Schul­klassen sei die Jugendherberge am Sorpesee ein beliebtes Reiseziel: „In den Herbstferien waren wir fast ausgebucht; es waren zahlreiche Familien zu Gast, die im Rahmen der ‘Familienerholung NRW’ eine gemeinsame Auszeit hatten“, so die Leiterin des Hauses in Langscheid weiter. Hintergrund dieser Initiative:

Die Corona-Pandemie hat Familien besonders belastet. Die Diakonie Ruhr-Hellweg ermöglicht bedürftigen Familien deshalb eine gemeinsame Auszeit. Sie können eine vom Land NRW geförderte Familienfreizeit in gemeinnützigen Einrichtungen beantragen – darunter acht Jugendherbergen in Westfalen-Lippe. Was wird geboten?

Lauf- und Bewegungsspiele, Basteln, Teamspiele oder gemeinsame Abende mit Lagerfeuer und Stockbrot: In der eigens konzipierten „Abenteuerwoche für Familien“ erwartet Groß und Klein eine Woche voller Erlebnisse – auch am Sorpesee; und das mit einem nur geringen Eigenanteil für die Teilnehmenden.

Nähcamps im Winter

November und Dezember sind am Sorpesee traditionell eher ruhige Monate. „Sehr beliebt sind unsere Nähcamps, die wir im Winter am Sorpesee anbieten“ berichtet Alba: Ein Wochenende lang treffen sich begeisterte Hobby-Näherinnen zu einer kreativen „Näh-Klassenfahrt“ (Info online: https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/sorpesee/alleine-reisen/9248/

Und wie sieht es für nächstes Jahr aus? „Die Vorausbuchungen für 2024 sind schon gut und mit diesem Jahr vergleichbar“, blickt die Chefin der Herberge am Sorpesee optimistisch in die Zukunft.

Stets gefragt: Die Jugendherberge Möhnesee, am Rande von „Arnsbergs Badewanne“ gelegen. Foto: DJH / WP

Die Lage am Rande der „Arnsberger Badewanne“ schildert Martin Bongwald: Die Zwischenbilanz 2023 falle bislang „ein wenig durchwachsener“ aus, gibt der Chef der Jugendherberge Möhnesee zu Protokoll. Gleichwohl bleibe sein Haus eine der übernachtungsstärksten Jugendherbergen in Westfalen-Lippe. „Vor allem bei den Gruppen, z.B. Musik- und Kirchengruppen, ist die Nachfrage noch nicht wieder ganz da“, betreibt Bongwald Ursachenforschung. Deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr sehe er bei Familien. „Leider hatten wir in den Sommerferien vier Wochen schlechtes Wetter – und Blaualgen im Möhnesee, so dass spontane Buchungen wegfielen“, führt der Hausleiter weiter aus. Die Herbstferien waren – dank Schulklassen aus Süddeutschland und Niedersachsen – wie am Sorpesee auch am Möhnesee gut gebucht. Der Vorbuchungs-Trend für 2024 liegt etwa auf dem Niveau dieses Jahres.

Programmwelt wird erweitert

Wer kommt, darf sich auf attraktive Neuerungen freuen: Aktuell baut die Jugendherberge Möhnesee ihre Programmwelt aus: So können Schulklassen nächstes Jahr aus 12 (erlebnis- oder umwelt-) pädagogischen Programmen auswählen – darunter „Teamerlebnis Escape Room“, die „Möhnesee-Forschertage“ oder das Sozialkompetenz-Training „Fair-Play (www.jugendherberge.de/jugendherbergen/moehnesee/klassenfahrten/bausteine/.

Für Gäste wie Familien oder Freizeitgruppen sind zudem noch Wochenend-Programme in Planung.

„Konkrete Buchungszahlen nennen wir unterjährig nicht; für 2023 geben wir diese im kommenden Februar bekannt“, so Maike Braun.

