Uentrop. Engagierte Uentroper stellen den Jugendraum in Eigenregie und mit Unterstützung der Stadt Arnsberg wieder her.

Uentrop: Treffpunkt für jedes Alter mitten im Ort

Im Erdgeschoss ist gut geheizt, und auf den Sofas wie an den Tischen fühlen sich Alt und Jung wohl. Schon seit einigen Monaten wird der sogenannte Jugendraum in Uentrop wieder voll genutzt, die Einweihungsparty konnte aber erst am vergangenen Wochenende gefeiert werden. Ganz bewusst hatte man sich das dritte Adventswochenende für den freudigen Anlass ausgesucht, Weihnachten ist schließlich nicht mehr so weit weg.

Arnsberg Treffpunkt für viele Gruppen In der alten Schule Uentrop war von 1968 bis 2015 der Kindergarten Uentrop untergebracht. Ab 1986 wurde der Jugendraum Uentrop dann unter dem Namen „ZEBRA“ genutzt. Heute treffen sich im Jugendraum die Senioren- und Wandergruppe, die Radfahrergruppe, die Kindergruppe (Alter: neun bis 14 Jahre), die Messdiener, die Prinzengarde Uentrop und vor allem die Jugendlichen.

Die Lokalpolitik, von den Bezirksausschüssen bis zu Bürgermeister Ralf Paul Bittner, aber auch die wichtigen Akteure des eigens für die Wiedereröffnung des Jugendraums gegründeten Vereins waren mit Bürgern aus Uentrop zusammen gekommen.

Sie feierten die Wiederbelebung einer Begegnungsstätte im Dorf. „Willkommen in einer heimeligen Atmosphäre“, begrüßte Wolfgang Ernst, Vorsitzender des Fördervereins Bürgertreff Uentrop, zwischen Weihnachtsbaum und alten Fotos. Die zeugen von der langjährigen und immer wieder wechselvollen Geschichte des Hauses.

Und die stand bei der offiziellen Eröffnungsfeier für die längst schon wieder richtig genutzten Räume neben dem Dank an alle Helfer im Mittelpunkt. Vor einem über Generationen hinweg begeisterten Publikum erinnerte der Uentroper an die Ursprünge des Gebäudes.

1788 als Volksschule errichtet

Schon 1788 war das Haus als Volksschule errichtete worden und habe sich 1805 bereits über 21 Schüler freuen können. Doch die Freude währte nicht lange – ein Brand im Dorf habe 1824 auch die Schule in Mitleidenschaft gezogen. Erst 1899 sei das Gebäude als Schule dann neu gebaut worden.

Bis zur Kommunalen Neugliederung 1975 seien Kinder noch in Uentrop zur Schule gegangen, erst danach hätten sie Schulen in Arnsberg besucht. In der Form der wieder errichteten Schule könne das Haus noch heute mit Einschränkungen genutzt werden, so Wolfgang Ernst.

Die derzeit auf das Erdgeschoss begrenzte Nutzung des Hauses geht auf die Erfordernisse des Brandschutzes zurück. So gibt es in der alten Schule nur eine Holztreppe, die in die oberen beiden Stockwerke führt – zu wenig bei öffentlicher Nutzung. Was nach fleißigen Arbeiten im Erdgeschoss passiert ist, erfreut den eigens dafür gegründeten Verein. „Auf der Dorfkonferenz wurde 2015 der Wunsch nach einem Treffpunkt für Uentrop laut“, so Ernst.

Zunächst habe sich eine Konzeptgruppe gegründet, aus der dann der Förderverein Bürgertreff Uentrop entstanden ist. Und der, so Ernst, habe den Stein so richtig ins Rollen gebracht. „Der Raum ist jetzt richtig gemütlich geworden“, freut sich auch Sina Ditz (16) aus der Prinzengarde Uentrop. Und im großen Raum könne man auch gut die Tänze trainieren. Im Juni 2017 wurde der Förderverein mit der Nummer 1801 in das Vereinsregister der Stadt eingetragen und hat fortan an der Entwicklung des Bürgertreffs gearbeitet.

Dank gilt allen Unterstützern

„Unser Dank gilt heute allen, die das unterstützt haben“, so der Vorsitzende Ernst. Und natürlich dem Bürgermeister Ralf Paul Bitter. Er sei wichtiger Fürsprecher für das Projekt gewesen. „Ich sage Dank für die partnerschaftliche Leistung in Uentrop“, so Bittner in einer kleinen Ansprache. Sehr eng habe der Verein mit der Stadt zusammen gearbeitet und keine übertriebenen Forderungen gestellt.

Das bürgerschaftliche Engagement im Dorf sei groß, das habe vieles in der Umsetzung leichter gemacht, so der Bürgermeister. Er habe auch persönliche Beziehungen zum Haus, während seiner Schulzeit konnte er ein Praktikum im einstigen Kindergarten absolvieren.

Mit einem Keks-Wettbewerb, in dem Bürgermeister Bittner, Manfred Pollmeier und Mara Ditz die von Familien eingereichten Kekse bewerteten, sowie einem Dorfquiz wurde die Einweihungsfeier kräftig belebt.