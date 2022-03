Ankunft am Sonntagmorgen am Marienhospital Arnsberg

Helfer benötigt Ukraine-Flüchtlinge: So kann man in Arnsberg helfen

Arnsberg. Stadt Arnsberg organisiert Unterstützung von Ukraine-Flüchtlingen: Hier sind Wege, wie man Verwaltung bei Hilfe für Kriegsopfer stärken kann.

Bei der Stadt Arnsberg laufen aktuell die Drähte heiß. Alles dreht sich um die Koordination der Aufnahme und Begleitung von Flüchtlingen aus der Ukraine.

Die Stadt Arnsberg bittet darum, vorerst keine Sachspenden mehr zum Marienhospital in Arnsberg zu bringen, wo derzeit Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind. Die Lagerkapazitäten sind erschöpft und die Bedarfe vor Ort gedeckt. Aus diesem Grund müssen Anlieferungen von Sachspenden vor Ort leider abgewiesen werden.

Paten gesucht

Um den Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine nach Arnsberg geflüchtet sind, den Einstieg in den Alltag zu erleichtern, sucht die Stadt Arnsberg nun Ehrenamtliche, die Patenschaften für Einzelpersonen oder Familien übernehmen möchten.

Ob bei verschiedenen Fragen oder der Unterstützung bei alltäglichen Dingen wie dem Einkauf und Amtsgängen – Ziel ist es, die Ankommenden in der Stadt bestmöglich zu unterstützen. Sprachkenntnisse sind von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich. Mobile Übersetzungs-Apps sind in den meisten Fällen ausreichend, um sich gut miteinander auszutauschen. Interessierte melden sich bitte per E-Mail bei der Engagementförderung der Stadt Arnsberg unter Angabe von Namen, Kontakt (E-Mail, Telefon) und den verfügbaren Zeiten an efa@arnsberg.de.

Handwerker benötigt

Die Stadt Arnsberg sucht ab sofort handwerklich geschickte Privatpersonen, Gruppen oder Handwerksbetriebe, die ehrenamtlich bei der Renovierung leerstehender Wohnungen unterstützen können. Ansässige Wohnungsunternehmen haben ungenutzten Wohnraum für die Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine angeboten, der teilweise noch renovierungsbedürftig und nicht bezugsfertig ist. Es wird tatkräftige Unterstützung der Gesellschaft benötigt.

Für die anstehenden Arbeiten sucht die Stadtverwaltung deshalb 15 bis 20 Personen auf ehrenamtlicher Basis für typische Renovierungsarbeiten wie Malern, Tapezieren oder Boden verlegen und auch mehrere Handwerksbetriebe insbesondere für die Gewerke Elektrik, Heizung/Sanitär und Schreiner/Tischler. Eigene Werkzeuge können gerne zum Einsatz kommen, in Einzelfällen aber auch gestellt werden. Verbrauchsmaterial wird selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Die Arbeiten werden von städtischen Teams, u.a. vom Gebäudemanagement oder der Feuerwehr, unterstützt.

Interessierte melden sich bitte kurzfristig bei der Stadt Arnsberg, per E-Mail an MGM@arnsberg.de oder telefonisch unter 02932-2014444 (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr).

Geldspenden nimmt der Caritasverband Arnsberg/Sundern an unter IBAN: DE50 4665 0005 0001 0000 66; Stichwort: Ukraine Hilfe

