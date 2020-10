Ulrich Neuhaus ist neuer Oberst der Hüstener Schützen

„Westfale, Sauerländer, Schützenbruder, Hundeliebhaber“ – das sind die Attribute, mit denen am Samstag der in der Hüstener Schützenhalle frisch gewählte neue Oberst der Schützenbruderschaft Hüsten unter dem Schutz des Heiligen Geistes, Ulrich Neuhaus, die Laudatio auf seinen Vorgänger begann.

Ulrich Neuhaus ist seit 1985 Mitglied der SBS Hüsten Der neue Oberst Ulrich Neuhaus (51) ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt auf dem Mühlenberg; er arbeitet als Geschäftsführer im Online-Handel für Metall-Produkte. Neuhaus ist seit 1985 Mitglied der SBS Hüsten, war sechs Jahre im Vorstand der Jungschützen, wurde 1988 deren König. Vor seinen neuen Amt als Oberst war Neuhaus u.a. ein Jahr Hauptmann der SBS Hüsten. Wichtiges Ziel in seiner neuen Amtszeit soll die Gewinnung von Neumitgliedern für die Bruderschaft sein Die Schützenbruderschaft Hüsten zählt derzeit rund 1000 Männer und 400 Frauen als Mitglieder.

Zur ersten Mitgliederversammlung der Hüstener Schützen nach rund eineinhalb Jahren war Thomas Buchmann nach 23-jähriger Vorstandsarbeit nicht mehr für das Amt angetreten. Damit wurde der Hauptmann zum Oberst und der Beisitzer im Vorstand, Christian Völker, zum neuen Hauptmann.

Emotionale Momente prägten am Samstag die außerordentliche Mitgliederversammlung der Hüstener Schützen. Eigentlich, so erinnerte Thomas Buchmann bei seinem Abschied, habe man sich Ende März dazu treffen wollen. „Es sind verrückte Zeiten“, fasste Buchmann das Stimmungsbild zusammen, und trotzdem sei es den Hüstener Schützen gelungen, bislang finanziell gut durch die Krise zu kommen. Der Ausfall des Schützenfestes und vieler Aktivitäten in 2020 sei schmerzlich gewesen. Bis zur Mitgliederversammlung habe man kein normales Schützenjahr feiern können.

Rückblick auf das Jahr 2019

Seinen Blick auf das Berichtsjahr 2019 gerichtet, betonte Buchmann in seinem Jahresbericht, dass er schon gerne ganz normal über die Aktivitäten aus 2019 berichtet hätte. Das sei aber von der Corona-Entwicklung in diesem Jahr beeinflusst und beeinträchtigt worden. So hätten auch die Schützen stets gebangt und gehofft. Besonders schmerzlich habe man das Leerräumen des Kühlhauses im März und das Abstellen des Stroms empfunden. „Wir wollen 2020 aber trotzdem zeigen, dass die Schützen da sind“, so Buchmann. Deshalb habe man zum Schützenfest Fahnen gehisst und sei in einer kleinen Abordnung zur Kranzniederlegung gegangen. Und auch die Jungschützen hätten mit ihrer Aktion gegen Rassismus 2020 deutlich Flagge gezeigt.

Thomas Buchmann ist mit Geschenk und viel Lob aus dem Amt des Obersten verabschiedet worden. Der Vorstand ernannte ihn zum neuen Ehrenoberst der Schützenbruderschaft Hüsten. Foto: Frank Albrecht / WP

„Nach über 23 Jahren im Vorstand ist das jetzt der letzte Bericht von mir und der richtige Zeitpunkt für die Stabübergabe“, verkündete Thomas Buchmann vor rund 100 Mitgliedern. Sein Dank gelte allen Wegbegleitern aus den vergangenen Jahren. „Mir war es eine Ehre, vielen Dank!“, rief Buchmann den Schützen zu, die seinen Abschied mit langem Applaus quittierten.

Den hatte auch der Kassenbericht von Jan Beckmann verdient. Er konnte den Schützen beruhigende Zahlen zum Abschluss des Jahres 2019 verkünden, mit der Liquidität sehe es noch ganz gut aus. „Wir sind noch immer sechsstellig“, so der Schatzmeister. Ohne Beanstandungen an der Kassenführung wurde der Versammlung die Entlastung des Vorstands empfohlen, der einstimmig entsprochen wurde.

Durchweg einstimmig ging es auch bei allen folgenden Entscheidungen der Hüstener Schützen weiter. Mit starkem Applaus wurde die Wahl des ehemaligen Hauptmanns Ulrich Neuhaus zum neuen Oberst gefeiert. „Es ist mir eine große Ehre, in diesem Amt einen super Schützenbruder zu beerben“, freute sich der Neue über das Amt.

Laudatio

In seiner Laudatio auf den Amtsvorgänger hob Neuhaus die vielen Stationen im Schützenleben Buchmanns hervor. Der war 1987 in die Schützenbruderschaft eingetreten und seit 1992 im Gesamtvorstand aktiv. 1993 wurde Thomas Buchmann mit Ehefrau Beate an seiner Seite zum König, bevor er im Jahr 2000 das Amt des Hauptmanns übernahm. Erstmals zum Oberst wählten ihn die Schützen im Jahr 2005. Ulrich Neuhaus konnte drei Amtszeiten seines Vorgängers im Amt des Oberst aufzählen, in denen er einiges erreicht habe. Zu den Höhepunkten seiner Amtszeit zählte er 2010 die 575-Jahr-Feier der Schützenbruderschaft Hüsten, 2012 die Renovierung der Schützenhalle, 2014 die Etablierung der Osterfeuerparty in Hüsten, mit der die Freundschaft zu den Mitveranstaltern GVU und Spielmannzug „In Treue Fest“ gestärkt worden sei. Das Wirken Buchmanns habe sich zudem auf die Ausrichtung des Kreisschützenfestes 2017 und die Einrichtung des bislang einzigen barrierefreien Trauzimmers in Arnsberg im Haus Hüsten erstreckt. Anerkennung, so Neuhaus, habe es auch außerhalb der Bruderschaft gegeben: Im Jahr 2016 wurde Thomas Buchmann in die Ritterschaft des Heiligen Sebastianus aufgenommen.

Ehrenoberst

Auf Vorschlag des Vorstands wurde Buchmann nach der Laudatio zum Ehrenoberst der Bruderschaft ernannt. Stehende Ovationen spendeten die Anwesenden mit Jubelrufen für den langjährigen Einsatz ihres neuen Ehrenobersten. „Mein Weggang kam ja nicht überraschend“, so Buchmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Schon im Dezember 2019 habe er seine Absicht Kund getan. „Ich wollte den Zeitpunkt zu gehen selbst bestimmen“, sagte Buchmann. Den Vorsitz bei den Schützen mache man nicht mal eben so.