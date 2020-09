Umfrage Arnsberg/Sundern: Werden Sie wählen gehen?

Arnsberg/Sundern. Die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen in Arnsberg und Sundern ging zuletzt stetig zurück. Unsere Umfrage: Werden Sie wählen gehen?

Bei der Kommunalwahl in Arnsberg und Sundern am 13. September 2020 werden wichtige Weichen für die beiden Städte gestellt.

In Arnsberg treten acht Parteien zur Wahl des Stadtrates an, der künftig politisch die Pläne von Bürgermeister Ralf Bittner absegnen muss. Dieser steht in Arnsberg diesmal nicht zur Wahl, da er erst in 2018 gewählt worden war. In Sundern werden sowohl der Bürgermeister als auch die Zusammensetzung des Stadtrates gewählt. Hinzu kommen im Hochsauerlandkreis die Landrats- und Kreistagswahlen.

In Sundern erreichte die Wahlbeteiligung bei der Wahl 2014 einen historischen Tiefpunkt. Nur 51,99 Prozent gaben ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung sank bei der Kommunalwahl 2004 in Sundern erstmalig unter 60 Prozent. Im Jahr 1975 lag sie sogar noch bei über 89 Prozent, im Jahr 1994 noch bei knapp über 85 Prozent.

Auch bei der Sunderner Bürgermeisterwahl im Jahr 2015, als sich Ralph Brodel gegen Kerstin Pliquet (CDU) durchsetzte, gingen nur 50 Prozent der Sunderner Bürgerinnen und Bürger zur Wahl.

Schlechte Wahlbeteiligung

Noch extremer war das in Arnsberg. Nur 39,87 Prozent der wahlberechtigten Arnsberger Bürger gingen zum ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl 2018 in Arnsberg. Immerhin 41,57 Prozent wählten dann in der Stichwahl, als Ralf Bittner (SPD) sich gegen Peter Erb (CDU) durchsetzte.

Bei der Wahl zum Stadtrat in Arnsberg gab es im Jahr 2014 eine Wahlbeteiligung von nur 48,7 Prozent. Fünf Jahre zuvor (2009) waren es immerhin noch 50,6 Prozent gewesen.