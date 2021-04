Umfrage: Bester Grill in Arnsberg und Sundern gesucht

Essen Sie gerne eine Currywurst und was ist Ihr Imbiss in Arnsberg und Sundern?

Wir suchen die „heißeste Fritte“ in Arnsberg und Sundern. Nehmen Sie an unserer Umfrage teil und nominieren Sie ihren Lieblingsimbiss.

Arnsberg/ Sundern. „Manta-Platte“ ist Kult für alle Zeitgenossen, die nach ihrer Arbeit bärenhungrig nach Hause streben und schnellstmöglich etwas essen müssen. Kult-Status haben deshalb mittlerweile einige Schnellimbiss-Betriebe, die seit vielen Jahren von ihren Stammkunden besucht und hochgeschätzt werden.

Aus Insider-Tipps sollten allerdings Empfehlungen für alle hungrigen Mäuler werden und so startet die Lokalredaktion unserer Zeitung einen Wettbewerb: Wo gibt es im Großraum Arnsberg und Sundern den besten Schnellimbiss? Wer hat die „heißeste Fritte“ an Röhr und Ruhr? Dies will nicht die Lokalredaktion entscheiden, sondern ruft alle Leser auf, ihren Lieblings-Schnellimbiss für den Wettbewerb zu nominieren und sich an einem späteren Voting zu beteiligen. Die Nominierungsphase beginnt ab sofort.

Informationen zur Teilnahme

Wer seinen Lieblings-Schnellimbiss für den Wettbewerb nominieren will, schreibe uns bitte eine Mail mit der Betreff-Zeile „Heißeste Fritte" an folgende Adresse: arnsberg-wp@funkemedien.de Sagen Sie uns bitte auch, warum ihr Lieblings-Schnell-Imbiss den Contest gewinnen sollte. Persönliche Erfahrungen können Sie uns gern mitteilen. Für Rückfragen der Redaktion wäre die Angabe eines Telefonkontakts hilfreich.

Die Lokalredaktion für Arnsberg und Sundern wird die nominierten Betriebe in einer Artikel-Serie vorstellen und dann ein Voting unter den Lesern starten. Zum Verlauf der Abstimmung wird es später noch nähere Angaben geben.

Beim Wettbewerb geht es dann um den Geschmack der verkauften Ware, aber man kann auch seine Bewertung von Service (Schnelligkeit zur Umsetzung einer Bestellung) und die Freundlichkeit des Personals in die Gründe der Nominierung mit einfließen lassen. Denn auch in Corona-Zeiten kann man - trotz der notwendigen Einhaltung des Abstands zwischen Bedienung und Kunde - freundlich sein und auch ein paar nette Worte wechseln.

Nominierte Betriebe werden in Artikel-Serie vorgestellt

arnsberg-wp@funkemedien.de Sagen Sie uns bitte auch, warum ihr Lieblings-Schnell-Imbiss den Contest gewinnen sollte. Persönliche Erfahrungen können Sie uns gern mitteilen. Für Rückfragen der Redaktion wäre die Angabe eines Telefonkontakts hilfreich. Die Lokalredaktion für Arnsberg und Sundern wird die nominierten Betriebe in einer Artikel-Serie vorstellen und dann ein Voting unter den Lesern starten. Zum Verlauf der Abstimmung wird es später noch nähere Angaben geben.

Wie sieht es denn mit der Beachtung von Sonderwünschen aus? Wird bei einer umfangreichen Bestellung alles beachtet und richtig gemacht? Wer für eine Familie einkauft, kennt das: Einer will Currywurst/Pommes ohne Mayo, der andere mit Mayo, einer will Gyros mit Zwiebeln, der andere ohne. Soll die Frikadelle heiß gemacht werden oder nicht? Man kann auch bei einfachen Gerichten Kunden enttäuschen.

Heißeste Fritte in Arnsberg und Sundern gesucht: Nominieren Sie Ihren Lieblingsimbiss

Eine andere Frage: Wie ist das Preis-/Leistungsniveau? Es mag sein, dass ein Schnellgericht in einem Grillimbiss vielleicht etwas teurer als woanders ist, aber dafür schmackhafter. Wird dem Kunden zumindest angeboten, eine Currywurst auch mit Currypulver zu bestreuen? Dies dürften scharfzüngige Kunden schätzen, wenn sie vielleicht draußen im Gespräch mit anderen sind und nicht an alles denken. Wird das halbe Hähnchen in der Mikrowelle oder im heißen Fett erhitzt? Wird die Bratwurst wirklich gebraten oder - dies hat ein Redaktionsmitglied in einem Schnellimbiss auch schon erlebt- wird der Bratwurst-Rohling einfach zum Garen in heißes Fett geworfen?

Wird die Ware wärmedämmend gut verpackt, wenn der Kunde sie mit einem Auto nach Hause bringen will? Gibt es kostenlose Parkplatzmöglichkeiten vor dem Grill? Es kommt schließlich auf das Gesamtpaket eines Schnellimbisses an. Unsere Leser können ihre Kriterien für eine Top-Nominierung gern nach eigenem Gutdünken gewichten, denn wenn es einem Kunden zu 95 Prozent nur um den reinen Geschmack geht, ist das okay für eine Nominierung Es geht schließlich um den individuellen Lieblings-Schnellimbiss.