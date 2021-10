Umfrage: Lassen Sie sich gegen Grippe impfen?

Arnsberg/Sundern. In Arnsberg und Sundern steht die Grippe-Saison bevor. Wir wollen von Ihnen wissen: Lassen Sie sich gegen die Influenza impfen?

Mit Blick auf die bevorstehende Grippe-Saison empfehlen die Ärzte und Gesundheitsbehörden in Deutschland den Menschen in Arnsberg und Sundern auch in diesem Jahr eine Grippeimpfung. Eine Neuheit: Ab sofort können Versicherte der AOK eine Spritze gegen die Influenza auch in den örtlichen Apotheken bekommen.

Lesen Sie mehr dazu:Grippeimpfungen in Apotheken – Aber Ärzte äußern Kritik.

Drei Jahre lang werden die AOK und der Apothekerverband in einem Vorhaben nach allgemeinen anerkannten wissenschaftlichen Standards testen, ob sich durch Impfungen in Apotheken die Quote erhöhen lässt. Das ist politischer Wille. Der Gesetzgeber hat das mit dem Masernschutzgesetz möglich gemacht hat. Wir wollen wissen: Lassen Sie sich impfen? (Klicken Sie hier, sollte die Umfrage nicht angezeigt werden).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg