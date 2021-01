Umfrage: So reagieren Neheimer Händler auf den Lockdown

Nina Wilmes, Inhaberin des Bekleidungsgeschäfts "Wind und Wetter" am Neheimer Markt, packt ein Kleidungsstück in ein Tüte zum Abholen.

Der Einzelhandel muss sich auf eine Verlängerung des Lockdowns einstellen. Wie reagieren Neheimer Händler? Hier eine Umfrage der WP.

Neheim. Von Hoffnung und Zuversicht bis zu großer Besorgnis reicht die Palette der Gefühle, die derzeit im Einzelhandel vorherrschen. Denn der Lockdown für Geschäfte des nicht täglichen Bedarfs wird absehbar bis Ende Januar verlängert. Und wie geht es dann im Februar und März weiter? Das ist eine Frage, die viele Neheimer Händler umtreibt. Hier einige Stimmen aus einer Umfrage der Westfalenpost.

Im Bekleidungsgeschäft "Wind und Wetter": Auswahl nach individueller Modenschau per Videotelefonie

Nina Wilmes, Inhaberin von „Wind und Wetter“, Am Neheimer Mark 4, ist trotz der Corona-Krise optimistisch gestimmt. Ihr Geschäft für Outdoor-Moden laufe gut, blickt sie auf die vergangenen Monate zurück, „Derzeit sind unsere Angebote sehr gefragt. In Pandemiezeiten sind viele Menschen in ihrer freien Zeit draußen unterwegs und kaufen dafür Outdoor- und Trecking-Produkte.“ Einen Online-Shop wollte die Unternehmerin nicht aufbauen, betont sie. Dafür ließ sie sich etwas Neues einfallen. Bei „Wind und Wetter“ kann man Video-Shoppen. Nina Wilmes: „Über Mobiltelefon (WhatsApp oder Facetime) trete ich mit der Kundschaft in Kontakt, kann hierüber meine Waren wie bei einer Modenschau zeigen. Ganz wichtig: Ich sehe dabei auch die Kundschaft und kann entsprechend beraten. Also komplett digital aber eben kein Online-Shop.“ Deshalb ist die Ladeninhaberin auch auf Facebook mit ihren Angeboten unterwegs. Nina Wilmes freut sich über die neue Verkaufsoption in dem seit 2002 bestehenden Geschäft „Wind und Wetter“: „In schweren Zeit wird man kreativ. Ich bin sicher, mein neues Angebot kommt bei den Kunden an.“

Bei Berlet kann man Waren bestellen und an einer Ausgabestelle abholen

Für Stephan Thörner, Leiter Euronic-Berlet-Markt an Neheims Stembergstraße, ist es wichtig: „Man kann uns telefonisch erreichen. Wir stellen die Bestellungen der Kunden zusammen, beraten auch und geben die Ware dann entsprechend der Coronabestimmungen am eigenen Verkaufsausgabe an den Besteller weiter. „Der Verkauf läuft zufriedenstellend. Der Kunde aktzeptiert und honoriert unser Angebot und natürlich unseren Service mit unserer Beratung,“ zieht Stephan Thörner ein erstes Fazit des ausgelaufenen Jahres.

„Wir haben einiges schon im ersten Lock-Down gelernt. Und auch die Kundschaft stellt sich offenbar vermehrt auf digitales und telefonisches Bestellen bei dem heimischen Händler ein, der wie wir Verkauf mit Beratung bietet.“ Der Berlet-Marktleiter: „Dass sich der Lock-Down über den 10. Januar hinaus verlängert wird, ist für uns keine Frage mehr. Darauf stellen wir uns ein. Und glauben, dass wir mit dem jetzt angewendeten Konzept in die Lock-Down-Verlängerung gehen können. Ungewiss ist danach sicherlich, wie lang es dann noch dauern wird, bis alles wieder läuft und in welcher Reihenfolge einzelne Händler und Anbieter wieder normal öffnen können.“

Beim Schmuckgeschäft Evers: Kunden können ausgewählte Ware im Schaufenster fotografieren und dann bestellen

Rudolf Albrecht, Inhaber von by evers (vormals Uhren Evers) an der Neheimer Hauptstraße 44, formuliert es deutlich: „Nach den Gastronomen dürften die Juweliere und Schmuckwarenhändler die am meisten von Corona gebeutelte Berufsgruppe sein.“ Vom Januar erwartet der Schmuckfachmann nicht viel. Zum einen war auch er sich von Anfang an gewiss, dass der Lock-Down verlängert wird und zum anderen sei der Januar ohnedies für seine Branche ein schwacher Monat. Im ansonsten umsatzstarken Dezember hatte Rudolf Albrecht ab Lock-Down-Beginn seinen Kunden angeboten, im Schaufenster ein Schmuckstück zu fotografieren und es bei ihm mit dem geschossenen Foto zu bestellen. Rudolf Albrecht: „Das hat ganz gut funktioniert. Die bestellte Ware konnte ich dann draußen vor dem Geschäft coronagerecht an die Kundschaft übergeben. Bezahlt wurde bargeldlos.“ Dieses Verkaufssystem führt Rudolf Albrecht derzeit fort. Der Fachmann bedauert natürlich, dass die Kundennähe fehlt. „Ein für unseren Berufszweig wichtige Komponente,“ wie er betont. Nun gilt für Rudolf Albrecht das Prinzip Hoffnung – Hoffnung auf sinkende Infektionszahlen und eine steigende Zahl an Geimpften.

Baumarkt Herbrügger ist für Gewerbetrebende geöffnet, Privatkunden können per Internet bestellen und dann abholen

Thorsten Hermes ist Marktleiter bei Herbrügger an der Möhnestraße in Neheim: „Wir halten unseren Baustoffmarkt für Gewerbetreibende wie gewohnt offen, wie es die Coronabestimmungen zulassen. Aber auch der Privatkunde hat die Möglichkeit, an Baustoffe zu gelangen.“ Dafür ist die Herbrügger-Internet-Seite eingerichtet worden. Der Privatkunde bestellt und kann die Ware dann nach den Schutzbestimmungen in Empfang nehmen. Thorsten Hermes: „Dieser Geschäftszweig macht bei uns derzeit jedoch nur einen geringen Teil des Umsatzes aus. Beim ersten Lock-Down im Frühjahr waren Baustoffe noch als systemrelevant angesehen worden. Mit Einschränkungen konnte der Verkauf laufen. Das geht derzeit im 2. Lock-Down nicht.“ Auch Thorsten Hermes meint mit Blick auf den längeren Lock-Down: „Daher setzen wir, wie viele andere auch, alle Hoffnungen in die Wirksamkeit der Impfkampagne und sinkende Infektionszahlen.“

Dem Tabakwarenhändler Lichte & König's fehlt die Laufkundschaft

Werner König vom Tabak-House Lichte & König‘s an der Neheimer Hauptstraße blickt pessimistisch auf die nächsten Wochen. Für ihn ist die Verlängerung des derzeitigen Lock-Downs klar vorgegeben. Somit schwindet am Jahresanfang seine Hoffnung auf Besserung. An der Hauptstraße 34 werden neben Tabak-Waren im angeschlossenen Lotto-Geschäft auch Zeitschriften angeboten. Werner König: „Der vergangene Dezember war der bislang schlechteste Monat für uns. Nach den Corona-Bestimmungen dürfen „Kioskwaren“ weiter angeboten werden. Werner König: „Dies hat aber nicht vor einem Umsatzeinbruch bewahrt, denn die Laufkundschaft bleibt weg, die Stadt ist leergefegt.“ Zwar bietet das Tabak-House schon vor der Corona-Pandemie neben Tabakwaren auch hochklassige Whiskys über das Internet an, dies aber in einem sehr überschaubaren Rahmen. Werner König: „Jetzt größer in den Internetvertrieb einzusteigen, ist zu spät, würde keinen sichtbaren Erfolg bringen.“

Schneidwaren Vehrenberg hat sich auf die Lage eingestellt

Thomas Dahlhoff von Schneidwaren Vehrenberg, Hauptstraße in Neheim, resümiert: „Wir leben voll vom Weihnachtsgeschäft. Das lief zwar nicht so wie sonst die Jahre, aber der Umsatz war in Ordnung.“ Geholfen hat der für uns traditionelle Verkauf von erlaubten Silvesterprodukten. Das war für einige Kunden sicherlich eine Alternative zu den herkömmlichen, Böllern, die einem Verkaufsverbot unterlagen.“ Wie in vielen anderen Geschäften auch, konnten und können Kunden bei Vehrenberg bestellen. Das gilt für Waren und Dienstleistungen wie Reparaturen. Coronakonform wird die Ware oder das reparierte Stück dem Kunden übergeben. So geht das bereits im Jahr 1854 gegründete Geschäft 2021 mit Verkauf und Werkstattbetrieb wieder an den Start. Wann der Normalbetrieb (mit Kunden im Laden) wieder aufgenommen werden kann, ist natürlich auch für Thomas Dahlhoff die wesentliche Frage.

Rottler darf öffnen, gleichwohl gibt es auch dort Umsatzverluste

Als Gesundheitsversorger darf das Neheimer Unternehmen Rottler auch während des Lockdowns die Brillen- und Hörgeräte-Geschäfte öffnen. "Alle unsere 97 Filialen in Deutschland sind zu den üblichen Zeiten - also wie vor dem Lockdown - geöffnet", teilte der geschäftsführende Gesellschafter Paul Rottler auf Anfrage mit. Zusätzlich zu den weiterhin geltenden Hygienevorschriften in den Ladenlokalen setzt Rottler verstärkt auf Terminvereinbarungen im 1:1-Prinzip. Das heißt: Bei einem vereinbarten Termin kümmert sich eine Rottler-Fachkraft um den Wunsch eines Kunden , sei es es nun eine Brille oder ein Hörgerät oder etwas Anderes. So werden auch unnötige Wartezeiten verhindert.

Einerseits atmet Paul Rottler zwar auf, dass Brillen- und Hörakustikgeschäfte während des Lockdowns öffnen dürfen, andererseits zeichnen sich aber auch für das Unternehmen Rottler Umsatzverluste im Jahr 2020 ab. "Wir werden wahrscheinlich nicht die im Jahr 2019 erreichten 52,1 Millionen Euro Umsatz in unserem gesamten Filialnetz erreichen", meint Paul Rottler, der aber noch keine genaue Bilanz für 2020 gezogen hat. "Den Lockdown im Frühjahr 2020 und den Lockdown ab Mitte Dezember 2020 kann man nicht einfach wegstecken. Denn in Lockdown-Zeiten gibt es deutlich weniger Kundenfrequenz in den Innenstädten und so kommen in diesen Zeiten auch weniger Leute in unsere Geschäfte, was sich wiederum beim Umsatz bemerkbar macht", so Rottler. Das Unternehmen Rottler beschäftigt derzeit (Stand: Januar 2021) rund 600 Mitarbeiter in 97 Filialen in Deutschland.

Wie die Neheimer Schuhhändlerin Ute Heimann die Lage beurteilt, finden Sie hier

+++ Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern bietet die Westfalenpost in ihrem Newsletter+++

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++