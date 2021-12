Umweltpreis der Stadt Arnsberg: Bewusst von klein auf

Die Kindertagesstätte Pusteblume in Hüsten, der Evangelische Arche-Noah-Kindergarten in Neheim sowie die BUND Gruppen Arnsberg und HSK für ihre Fledermausnothilfe wurden mit dem Arnsberger Umwelt- und Klimaschutzpreis 2021 ausgezeichnet.

Sie möchten unter anderem Müllvermeidung, Nachhaltigkeit und Naturschutz auf eine pädagogische Art und Weise vermitteln: Für ihre Ideen hat die Stadt Arnsberg in Kooperation mit dem Unternehmen Westenergie drei Institutionen mit dem Umwelt- und Klimaschutzpreis 2021 ausgezeichnet:

Die Kindertagesstätte Pusteblume in Hüsten, der Evangelische Arche-Noah-Kindergarten in Neheim sowie die BUND Gruppen Arnsberg und HSK für ihre Fledermausnothilfe wurden mit dem Arnsberger Umwelt- und Klimaschutzpreis 2021 ausgezeichnet. Foto: Stadt Arnsberg

Die Kindertagesstätte Pusteblume in Hüsten, der Evangelische Arche-Noah-Kindergarten in Neheim sowie die BUND-Gruppen Arnsberg und HSK können sich künftig Trägerinnen und Träger des Preises nennen.

Es sei wichtig, so der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner, dass Umwelt- und Klimaschutz auch bei den Jüngsten aus der Gesellschaft angekommen sei. „Somit stellen wir uns gemeinsam auf die Herausforderungen der Zukunft ein“, ergänzt er. Aus diesem Grund wurden die Projekte ausgezeichnet:

Das mit 2500 Euro am höchsten prämierte Projekt stammt von der städtischen Kindertagesstätte Pusteblume in Hüsten. Dem Kita-Team war dabei wichtig, die Kinder für Themen wie Müllvermeidung, Umwelt-, Naturschutz und Nachhaltigkeit zu sensibleren und näher zu bringen – vom müllfreien Frühstück über die Erfassung und Beobachtung der auf dem Kita-Gelände vorkommenden Insekten bis zum Thema Wassereinsparung und einem experimentellen Nachbau einer Kläranlage.

Der Evangelische Arche-Noah-Kindergarten in Neheim wurde mit einem Preisgeld in Höhe von 1500 Euro prämiert. Ein Grundgedanke der Pädagogik im Kindergarten ist es den Kindern ein Gefühl für ihre Umwelt zu geben und die hierfür notwendigen Werte zu vermitteln. In den letzten Monaten hat sich der Kindergarten speziell mit Bienen und Schmetterlingen beschäftigt, aber auch eigenes Gemüse und Obst angebaut.

Die BUND-Gruppen Arnsberg und HSK wurden für ihre Fledermausnothilfe ausgezeichnet. Sabine Kaufmann, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des BUND, pflegt in ihrem Haus verletzte Fledermäuse. Später werden sie auf dem Hofgelände Gördes ausgewildert. Das Projekt erhält 1000 Euro.

Einen Anerkennungspreis vergab die Jury an die Norbertus-Grundschule in Arnsberg. In den Schuleingangsklassen stand das Thema „Müll trennen und vermeiden“ auf der Tagesordnung.

