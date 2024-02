Unbekannte laden 100 Altreifen und 50 Kilo Schlachtabfall ab

Arnsberg Illegale „Entsorgung“ beschäftigt die Stadt immer wieder. Jetzt werden Zeugen gesucht, die etwas über die Täter sagen können.

Illegale Abfallentsorgungen, sogenannte „Wilde Müllkippen“, beschäftigen die Stadt Arnsberg regelmäßig, so auch ganz aktuell im Stadtteil Holzen: Hier wurden am Montag rund 100 Altreifen in einem Waldstück am Dreisborner Weg abgeladen. Die unerlaubte Entsorgung ist im Zeitraum zwischen 9 und 16 Uhr, mitten am Tag, passiert. Auffällig am Fund sind ein beschrifteter Reifen (Aufschrift: Renault Twingo 2010, 175/65 R14, Stahl/Winter) und mehrere Reifen, bei denen die Felgenkante abgeschnitten wurde.

Nicht der einzige Fall, der ein Ärgernis darstellt: Erst in der vergangenen Woche wurden rund 50 Kilogramm illegal abgeladene Schlachtabfälle in Wildshausen entdeckt, sie mussten fachgerecht entsorgt werden. Auch in diesem Fall wird nach dem Verursacher gesucht. Die Technischen Dienste Arnsberg nehmen weitere Hinweise zu den gemachten Funden oder eventuellen Beobachtungen entgegen: abfallwirtschaft@arnsberg.de oder telefonisch unter 02932/201-4120.

Immer wieder wird die Stadt Arnsberg auf Fälle illegaler Müll- oder Bauschutt-Entsorgung aufmerksam. Dabei werden häufig Autoreifen, Elektrogeräte oder auch Bauschutt mit Resten von Holz, Stein, Beton oder mehr verbotenerweise in Straßengräben oder Feldwegen unsachgemäß entsorgt. Die Kosten für die Entsorgung sind nicht selten hoch.

