Kriminalität Unbekannte scheitern bei Einbruch in Bäckerei in Hüsten

Arnsberg. In der Nacht zum Donnerstag wollten Unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Bahnhofsstraße in Hüsten einbrechen – jedoch ohne Erfolg.

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, in eine Bäckereifiliale an der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch mit ihren Hebelversuchen an der Eingangstür, wie die Polizei HSK mitteilte.

Mitarbeiter hatten das Geschäft am Abend gegen 18.15 Uhr verschlossen, beim Aufschließen gegen 04.45 Uhr bemerkten sie die Spuren an der Tür. Die Polizei in Arnsberg sucht derzeit noch nach Hinweisen unter der Telefonnummer 02932 90 200.

