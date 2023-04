Unfall am Möhnesee: Arnsbergerin übersieht Kradfahrer

Möhnesee/Arnsberg. Bei einem Unfall am Möhnesee hat eine Arnsbergerin einen Biker (49) aus Wickede übersehen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf der Kreuzung Arnsberger Straße/Südufer. Eine 55-jährige Frau aus Arnsberg befuhr die Straße „Südufer“ in Richtung Arnsberger Straße. An der Kreuzung angekommen, beabsichtigte die Citroen-Fahrerin nach links in Richtung Rennweg abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Kradfahrer aus Wickede. Der 49-jährige Yamaha-Fahrer befand sich auf der Arnsberger Straße in Fahrtrichtung Rennweg und wollte links auf die Straße „Südufer“ abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß. Dabei stürzte der 49-jährige Kradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

