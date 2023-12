Unfall auf Ringstraße: Auto kippt um und ist abgeschleppt

Arnsberg Der Stau in Arnsberg ist beendet, die leicht verletzte Fahrerin ist versorgt. Der Einsatz dauerte für die Polizei 63 Minuten.

Ein Auto ist am Mittwochmittag auf der Ringstraße in Arnsberg verunfallt. Es kam aus Richtung Teutoburg und krachte aus ungeklärter Ursache in einen geparkten Wagen am rechten Straßenrand. Eine Anwohnerin hörte den Knall, rannte hinaus und befreite die Fahrerin aus ihrer misslichen Lage.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau leicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Ringstraße, auf der es sich gestaut hatte, ist wieder frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg